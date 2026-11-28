Propria Cures onthult: ook winnaar Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2025 deed dat met AI (+ bonusonthulling)

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We kregen een tip van ene GB − veel dank! − dat de Robbert Dijkgraaf Essayprijs van vorig jaar werd gewonnen met een 100% door AI geschreven inzending. Student Oudheidswetenschappen Jade Hurenkamp inde met haar essay Oost-Indisch weten? de 500 euro aan prijzengeld die aan ChatGPT toebehoren. Terwijl de prijs in 2024 nog werd gewonnen door een (menselijk) stuk over de bedreiging van AI voor de menselijke zelfbeschikking.

De Robbert Dijkgraaf Essayprijs is trouwens, wij moesten het ook opzoeken, een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor essays waarin een wetenschappelijk idee toegankelijk wordt uitgelegd.

Wij hebben het natuurlijk nog eens nagelopen, en naast dat Pangram inderdaad een score van 100% aangeeft, zeggen formuleringen als ‘beladen met vragen’, ‘kwetsbaar voor ineenstortingen’, ‘Niet onwetendheid maar vergetelheid zal ons veroordelen’, ‘Het object, ooit alledaags, ligt er nu als getuige bij’ en ‘Het verleden is namelijk geen museum vol vitrines, maar een archief van repetities’ al wel genoeg. Toch?

Jade schrijft ook: ‘Eerdere crises leerden dat bewustzijn kan leiden tot verandering: na de pest verbeterden arbeidsvoorwaarden.’ Dat is niet echt een AI-tell, maar wel een dombo-tell; want, Jade, als een derde van de Europese bevolking sterft, en de arbeidsmarkt daarmee ook een stuk krapper is, is het dan iets anders dan kankerlogisch dat werkgevers gedwongen zijn de arbeidsvoorwaarden te verbeteren?

De jury bestond uit, in aflopende volgorde van hoezeer ze zich zouden moeten schamen, Lotte Jensen (neerlandica en filosoof, voorzitter), Leo Lucassen (oud-directeur van het IISG), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist) en Corina de Boer (PA Robbert Dijkgraaf).

Sinds haar winst is Jade kennelijk ook auteur op Joop geworden. Daar pronkt ze met de winst, in een stuk dat volgens Pangram voor 50% met AI is geschreven.

De winnaars van de Robbert Dijkgraaf Essayprijs van 2024 en 2026 zijn overigens volledig Human-written, volgens Pangram. Dat dat gewoon normale teksten zijn, merk je ook al snel tijdens het lezen.

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WF

Bonus:

Een andere oplettende lezer wees ons op een artikel van journalist Kirsten Verdel, waarin zij de berichtgeving van NRC over het Nederlandse defensiebedrijf Destinus bekritiseert. Dat artikel zou zijn afgewezen door NRC; daarna deelde Kirsten het op www.reportersonline.com en vervolgens op LinkedIn, waar het veel bekijks kreeg. In haar post zei Kirsten wel te snappen waarom NRC haar artikel niet wilde plaatsen, gezien de inhoud. Dat snappen wij ook: haar artikel is namelijk voor 100% met AI geschreven.

PC ging natuurlijk verder op onderzoek uit. Kent u die verbrande geur van een mug in uw elektrische vliegenmepper? Die geur konden we al bijna ruiken. Kirsten Verdel publiceert namelijk veel. Het kon bijna niet anders dan dat ander AI-gekluns het wel tot publicatie had geschopt. Een artikel van Kirsten dat gepubliceerd werd in het FD genaamd ‘Smeltende democratie’ werd voor 6,8% aangemerkt als AI door Pangram. Valt mee.

We gooiden ook maar meteen haar hele boek, De eerste 100 dagen van Trump, door de Pangram-mangel. Daarin houdt Kirsten het behoorlijk lang vol: volledig Human-written, tot aan de conclusie. Die is wel voor 44,8% door AI geschreven. Het dankwoord gelukkig niet.