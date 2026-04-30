OM laat hen struikelen: N-AI-noah
Wat kwam er voor Noah? De schepping, de zondeval en een hele grote vloedgolf. En wat kwam er na Noah? De nieuwe schepping, ChatGPT, en Nanoah Struik. Op de achterflap van hun debuut Benin Boi staat dat Nanoah queeractivist is, spreker, podcastmaker, en de tweede persoon in Nederland die, in 2019, een x kreeg in hun paspoort. Op Nanoah’s cv, dat de redactie in handen heeft gekregen, staat verder dat hen de dertiende klant was van de Bakker Bart in Emmen en achtste werd bij de kleurplaatwedstrijd van de Emté in 2007. Verder heeft hen een zelfgekozen voornaam omdat hen een genderneutrale naam wilde hebben en een zelfgekozen achternaam omdat hen niet langer de achternaam van hun homofobe vader wilde dragen. Het enige wat ik daarover ga zeggen is dat hen, als hen dan zo nodig de naam van een schipper uit de mythologische oudheid moest kiezen, beter voor de naam Theseus had kunnen gaan.
Genoeg over Nanoahs naam, want Nanoah heeft het niet makkelijk: hen is gay, zwart, non-binair, trans, autistisch en kan niet schrijven. En mij is het alleen om dat laatste te doen. Want hoewel Atlas Contact vast liever een gay zwarte non-binaire trans autist had gehad die wel kan schrijven, is een gay zwarte non-binaire trans autist die niet kan schrijven het op een na beste. Daarom mocht Nanoah een memoir uitbrengen over hun zoektocht naar hun Zwart-zijn, hun queerness en hun Nigeriaanse afkomst. Wel koos Atlas Contact wijselijk voor een imprint, een soort schuilnaam voor uitgevers: Spring. Een eigenaardige naam, maar ik kwam er al snel achter dat het kort is voor ‘na-elke-zin-die-je-leest-wil-je-de-huid-van-je-gezicht-af-trekken-en-samenrollen-tot-een-koord-om-mee-te-springtouwen’. Maar dat past natuurlijk niet op de cover.
Nanoah schrijft namelijk dingen als: ‘Hier [in Nigeria] blijft de kus hangen in de lucht, onuitgesproken’. Het zet je aan het denken: communiceert Nanoah door te kussen, zoals de Khoisan volkeren met klikgeluiden? Of is Nanoah een van die mensen die ‘kus’ zegt, als ze hun liefde willen uitdrukken? ‘De queerness spat ervan af’, is ook een leuke, al is dat nog enigszins logisch, omdat queerness wel iets vloeibaars heeft, maar dan staat er verderop: ‘het ongemak spat ervan af, of in ieder geval, zo voelt het’, wat dan weer minder logisch is, want ongemak spat helemaal niet. Ongemak is juist heel taai en stoffig, een beetje als Turks fruit dat over de datum is. Maar Nanoah houdt het liever bij vloeibare metaforen: ‘de vooroordelen vloeiden net zo rijkelijk als de melanine in mijn huid’, ook weer zo’n mooie vergelijking, voor mensen die kanker een mooi gezwel vinden, althans.
Tijdens het lezen van hun memoir valt het al snel op dat hen niet over al te veel werkende hersencellen beschikt: hoewel Nanoah ernstig benadrukt dat hen vervroegd eindexamen Engels heeft gedaan en als een van de eersten AVI-uit was, beschrijft Nanoah steeds hoe hen Tiktoks kijkt terwijl hun partner boeken leest, en krijgt hen het voor elkaar om beide keren dat hen naar Nigeria afreist malaria op te lopen. Geen malariatablet innemen voordat je naar Nigeria reist is toch een beetje als meedoen aan een Grindr-orgie zonder van tevoren PrEP te nemen. Maar het ergste is nog wel dat, wanneer Nanoah het al 222 pagina’s heeft gehad over hun familieleden in Nigeria die namen hebben zoals Saturday, Joy en Patience, hen het lef heeft om op pagina 223 te schrijven: ‘Ik vermoed sinds kort dat die Engelse namen iets te maken hebben gehad met de Britse smeerlappen die Nigeria in de negentiende eeuw koloniseerden, maar daar weet ik verder het fijne niet van.’ Google het dan, Nanoah! En als je dan denkt: oké, maar misschien heeft hen dit geschreven zonder toegang tot het internet, denkt u verkeerd: op de volgende pagina beschrijft Nanoah hoe hen een Grand Theft Auto V-feitje opzoekt. Kwestie van prioriteiten.
Gelukkig is er iets bedacht voor mensen die na de AVI nooit meer een boek hebben opengeslagen en toch willen schrijven: Claude. Maar dat heeft Nanoah nog niet ontdekt, dus hen doet het met zijn dommere makkelijk te herkennen broertje, ChatGPT. Er staat op iedere pagina wel iets als: ‘Het [agender] bleek een term te zijn die onderdeel was van het non-binaire spectrum: geen man én geen vrouw. Of juist allebei. Dat klonk als vrijheid. Als ademruimte.’ Of: ‘Ik leg de [Keith Haring-]sokken klaar bij mijn outfit voor morgen. Ze zijn mijn stille, persoonlijke daad van verzet: mijn eerste stappen op Nigeriaanse bodem maak ik ongezien maar onmiskenbaar queer.’ Of, en voor deze passage was zo ongeveer de hele Victoriawaterval nodig om het datacenter mee af te koelen: ‘Maar dat glas is haar [de kat] grens: onzichtbaar, onverbiddelijk. En dat is meteen haar probleem: zij zit gevangen in mijn appartement in Den Haag, terwijl de vogels buiten vrij hun evenwicht bewaren. En juist die vrijheid maakt hen ongrijpbaar.’
Je zou kunnen zeggen dat er niets mis is met het gebruiken van AI voor een roman. We zijn ook niet boos op Rembrandt omdat hij de Nachtwacht met een kwast heeft geschilderd in plaats van met zijn vingers. Maar dat komt omdat Vermeer met diezelfde kwast iets heel anders zou schilderen. Het zit hem erin dat een tweede schrijver, laten we hen Voornoah noemen, met precies dezelfde soort zinnen zou komen, als hen AI op dezelfde manier zou gebruiken als Nanoah. Voor je het weet heb je dan ook nog een Tijdensnoah die dus ook weer precies in die stijl schrijft. Daar gaat je literatuur. En wie trapt er weer in? De witte millennials bij Atlas Contact: Marcella van der Kruk, in dit geval. Die heeft op haar studie Culturele Antropologie en Moderne Nederlandse Letterkunde geleerd dat je Zwart-zijn serieus moet nemen, dus ze houdt netjes haar lach in, doet het bovenste knoopje van haar mom jeans open omdat ze zo flatulent is in dit deel van haar cyclus en stuurt Benin Boi naar de drukker. Ik ben maar alvast begonnen aan de bouw van mijn ark: als de boekhandels overspoeld worden met nog meer -noahs drijf ik veilig op de drek, met op mijn boot twee giraffen en een kladblok. Misschien spelen we galgje.
OM
Benin Boi, Nanoah Struik.
Spring (echt niet Atlas Contact hoor), €22,99
- OM laat hen struikelen: N-AI-noah
- Iraans dagboek: Kader Abdolah
- WF aan het Myronneuken: Humoord
- IS mag hem Dom noemen: Sel-dis
- OM zoekt naar de betekenis: Zo vaag als een klontje
- MAJM is zacht: Bazelaar
- OM houdt zich drijvende: Waterhoofd
- WF Weijt uit: Chris-kras
- Ulli scheidt de zin van de onzin: Flauwekul
- AG haalt de fame uit feminisme: Graf en made
- Thijs Hoekstra tilt er zwaar aan: Verzeuling
- WF heeft een brock in de keel: Schuldbefemtenis
- IS doet een Kaïntje: Abelisk†
- Half Hollands Dagboek: Davud Duk-Ekiz
- Alternatieve Sinterklaasjournaals: een overzicht
- IS mikt op de makken: Oktoberrevolutie
- WF is ongecultiveerd: Kutwicht
- MAJM onderzoekt de genealogie van een schedelbasisfractuur: Dorpijn
- IS nekt die shit: Bijl-mer
- WF staat niet voor Schut: Dave-iant
- Alissa Morriën laat er geen grass over groeien: Hünter
- Lotfi El Hamidi pullt up met de strap: Yeşilgun
- Voor WF is chemo het sine qua non: Kankerja
- AP gebruikt wel haar brein: Dorpdenken
- Uitnodiging voor ‘Festijn van Woorden en Metaforen’
- Habemus MAJM: Impausibel
- WF overhoop: Komoppa
- Vraag het aan: FreudGPT
- IS verkijkt zich er niet op: Reybroekie
- WF schenkt niet bij: Week boek
- MvD likt een bruine ster: Tahrimmen
- IS gaat jagen: Vonkentering
- Hollandsch Dagboek: Edith Hooge
- AP schrijft een kuur voor: Schurftnagel
- NdL is ontluisterd: Radiongeluk
- Piet Borst Brandt ’m af: Hugo en Renate
- Prinsheerlijk
- MAJM clipt ’m: Todesluca
- M10 zet een tandje bij: ’t Verkeert
- WF beult hem af: Radbraker
- MAJM weet het wel: Scio
- AP volgt het spoor omhoog: Het De Revisor-complot
- WF in de lage letterlanden: Shiteratuur
- M10 hout er niet van: Kakkajaar
- Johan Fretz ziet 800 woorden aan voor 2000: Zonnedjoek
- Martien van Agtmaals eindcijfer: Boekbal Inside
- Merlijn Kerkhof maakt z’n naam waar: (She/her) en ik
- AP zet de hens erin: Bosbrandma
- WF geeft haar nog wat stompen: Rolstoelgang
- MvD zet zijn tanden in een vieze man: Kuitenbijter
- AP knecht een slaaf: Spartakut
- MvD doet niet aan wederopbouw: Sloppenwijk
- Tijdschrift Delta: Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector
- Oost west, WF best: Colummel
- AP is een keizer te rijk: Francofobie
- WF doet een vloek bij een zucht: Neeloper
- AP maakt er een einde aan: Opschouten
- AP schept orde uit chaos: Yaellende
- MvD is altijd vrolijk: Syndroom van Dao
- Spaan doet het voor de dikke man: Meijerbal
- DL houdt Christus van het kruis: De dag dat ik Jezus (niet) verkrachtte
- CB ziet er dwars doorheen: Bespotlight
- WF kan de druk niet meer aan: Andriest
- AG kan het niet langer binnenhouden: Braackneiging
- CB kan het niet negeren: Martijdbom
- MvD overtreedt de eerste wet van Asimov: Roboflop
- AP heeft er geen tijd voor: Slobby toppy
- AG werkt zich in de nesten: Holocautionary tale
- TD hangt een trofee aan de muur: Dassenjacht
- StB gaat kopje onder: The Way of Bagger
- 21 vragen aan… Saskia Noort
- AG vindt het ook om te janken: Raoulewapper
- AG gelooft het wel: Testamentie
- Thomas Hogeling denkt aan zijn erfenis: Kankerwijf
- TS leest liever Freud: Verkrachtelijk
- TD zet de poort weer open: Feestgate
- AG zegt het gewoon: N-woord
- AG trekt een grens: Wegweijts
- TD herkent het spook van de Stopera: Boomsmasker
- Hollandsch Dagboek: Philip Huff
- AG stuurt ‘m de laan uit: Verhackselaar
- TS pusht back: Englishman in Almelo
- TD schiet een beunhaas: Booijman
- TD leest een copypasta uit Genua: Iljatten
- AS is gaan liggen: Uittree
- AG gaat naar de markt: Afgijselijk
- TD trekt hem van ’t plateau: Lucifer
- AS wants them dead or alive: Canonkunde
- Jonathan van het Reve laadt door: Opschieten
- TD probeert het nog een keer: W.F. Herkansing
- Delphine Lecompte bundelt perversjes: De tuinman en het vijfjarige kind
- A.H.J. daut ‘m erin: De wonderbips van Annechien
- TD schenkt zichzelf bij: Borrelnood
- AS heeft een hogere standaard: Spugen op schrijvers
- TD loopt op sokken: Mediaheld
- TD jaagt ‘m z’n hol uit: Mollenmania
- AS beklimt een toonladder: Vertaalslag
- TS flattens the curve: Achterlijkbaan
- AS doesn’t want the D: Deemoedig
- TD slaat weer met z’n rekenmachine: Declaratie66
- Zij hoeft voor geen prof te vreezen, en geen boekje door te lezen: Palachenebbisj
- Bo serveert ze gestampt: Reageermuis
- Femke Merel van Kooten-Arissen trapt de Henks en haar campagne af: Raaroverzicht
- AS doet een Schwobverzoek: Halvezola
- TD is ontzet: Leids Verspreid
- TD rekent af met een Harfucker: Blombastisch
- AS recenseert de schoolmeester: Lessen bij Van Essen
- TS walst eroverheen: Klootviool
- De Grote Links, Rechts, of Ergens in het Midden-Quiz
- JdW houdt ze in de lucht: Ballenbak
- TS gaat op ziekenbezoek: Zaatonderzoek
- MM pakt de schoffel: Wegdistel
- BN bedreigt ‘m met uitsterven: Natuurbarbaar
- TD delft een graf: Necropoolshoogte
- Hollandsch Dagboek: Martin Koolhoven
- Joke van Leeuwen is de volwassenenliteratuur ontgroeid: Kidlit
- Vraag het aan… Carry Slee!
- Het is zaterdagmiddag, JdW kan geen kant meer op, zappen is zinloos: Journaalnazi
- AS kijkt er voorbij: De Daan van de dag
- TS krabt tot bloedens toe: Sinisterhood
- TD heeft er hoofdpijn aan overgehouden: Advokater
- AS heeft geen bloedverdunners nodig: Familieziekte
- BN confiskeert een spuitbus: Schorriemorrie
- TD leert ‘m manieren: Huffterproof
- JdW hakt een baby-armpje af: Venusnijd
- AS doet niet aan telefoonseks: Critikusje
- TD vindt dat ze te veel hengelt: Fischer, man’s friend?
- Kwezeltje-prik
- TS jureert met twee woorden: Write Not!
- JvK ad fundumt de koopjesbak: Antiekpathiek
- AS belegt zijn eigen conferentie van Berlijn: Grensgegil
- TD gaat niet mee naar de Efteling: Droomklucht
- TS spuugt ’m in het gezicht: Dalai drama
- JvK klust bij op OnlyFans: Wordt vervlogd
- Doet u AS maar zo’n in natura betaald recensie-exemplaar: Eerst komt het vreten, dan het verhaal
- TD trapt door: Fietsterreur
- BN duldt geen zittenblijvers: Verschijningsgebod
- TS is geen dierenvriend: Bestenbende
- AS moet zich niet bewegen, anders gebeurt het: Brief uit quarantainegebied
- BN lacht zich ziek: Bossche lol
- Hollandsch Dagboek: Kardinaal Eijk
- TS heeft geen daddy-issues: Vaderlating
- AS, de lezer zonder winstoogmerk: PROFIT-19
- VOX-POP: Coronaromans
- JvK heeft geen digitale plankenkoorts: De virusvlogger
- Eerst als opera, dan als klucht
- TD snitcht wel: Polenmeldpunt
- Lunchen met… Arjan Peters
- TS kan het niet aanzien: Familiedrama
- AS heeft de boekenweek weer overleefd*: Eusofiel
- JvK deed deze brief echt op de post: Beste literaire ombudsman
- AS is een vriend van de poëzie: Poëetstoornis
- TS gaat op vossenjacht: D’armoede
- Een pikketanussie gaat er bij TD altijd in: Bloedbruiloft
- BN zet er een krul naast: Meesterproeve
- Jan Donkers doet de was bij: Er is een Rotterdammer doodgegaan
- Duizend bommen en granaten, BN: Zeemansgrap
- Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende AS: Sterrenmof
- Some boys try and some boys lie but TS don’t let them play: Jongenssyndroom
- Doet u mij maar zo’n geurig recensie-exemplaar
- Melkflessenpost
- TS roept de muzen aan: Kunsthert
- BN leest een apocrief evangelie: Heibelexegese
- AS has always been at war with Tommy Wieringa: Aan de grond in Londen
- MM stuurt de kinderen een tarotkaart: Brief uit de Erehemel
- AS zou er een boek over kunnen schrijven: Alleen maar slechte mensen
- TS sluit een levensverzekering af: Soylent Green
- BN houdt het voor gezien: Kneusdil
- TS plakt een ja/ja-sticker: Foldermort
- AS heeft het ternauwernood overleefd: Pistolen Aadje
- BN zou hem het liefst muilkorven: Torfsteker
- Antwoorden PC’s ultrakorte multiple-choice nieuwsduiding-quiz
- OK laat een uil ontsnappen: Thiernobyl
- BN heeft haar tot dusverre slechts geïnterpreteerd: Roovershoofdvrouw
- AS gooit een oud moederbord bij het grofvuil: Boekmachine
- AS is niet geamuseerd: Vertaalmazzelaars
- TS haalt een tetanusprik: Splinterreur
- Madame Ovary
- TS Hates Dick: Penisnijd
- VvdL levert haar Wajang-verzameling niet in: Vandaalisme
- AS neukt ze allemaal: De moeder de netwerkster
- Henk Spaan zegt het nog één keer voor: Hofdame
- American Diary: Ernst-Jan Pfauth
- Themanummer De Correspondent: Manifest
- AS zakt erin weg: Het moeras van de vergetelheid
- AS doet niet aan Goodreads: Klootenlezers
- BN zingt een toontje hoger: Psycho Singer, qu’est-ce que c’est?
- TS voorspelt een epidemie: Edelkoorts
- MSM schrijft een financiële bijsluiter: Pluimvee
- BN breekt meer dan deuren: Binnenhuisactivist
- MSM geeft wel commentaar: PC Onthoofthuis
- Hoe word ik een koloniaal? Een snelcursus kolonialisme door Vilan van de Loo
- AS blaast het verhaaltje uit: Onder de boeven
- Een bezoekje aan het zomerhuis van uitgever Mai Spijkers
- AS lets the anger flow through him: Hitler las ook veel
- TS recenseert een bal gehakt: Schuimsmarcheerder
- Pieter Derks is de tijd vergeten: Oldschool
- MSM opent een zwarte doos: Dodenrasker
- Hollandsch Dagboek: Dionne Stax
- AS plukt een gier: De grote kale dood
- BN voorspelt een ondergang: Intellectueel uitgedaagd
- Vraag het aan… Arie Boomsma
- AS danst de Victory Boogie Woogie: Schilderslijk
- Voorpublicatie: Thierry Baudet, Van elk waarheen bevrijd
- Braziliaans Dagboek van Marja Pruis
- Sausje Voor Op De Haring: Afscheid van een leermeester
- Hollands Dagje: Prinses Amalia
- Publiek Debat-Examen 2018: Bent u de nieuwe Sywert van Lienden?
- Gordons Boekenclub: Literaire Toppers
- Erik van Muiswinkel ziet: ginds komt de sleepboot
- Hollandsch Dagboek: Toine Donk
- MM mocht wel in de datsja: Halbe Gare
- MM heeft ook een grote bek: Randdebiel
- TS bestormt de Toren van Babel: Broddelaars
- MSM is geen zondagskind: Lubagger
- Henk Spaan mag wel bij Matthijs aan tafel: Verbocht
- Dagboek van Bram Bakker
- MSM perst een annoying orange: Monarchierkelder
- Pieter Waterdrinker schopt een briefscène
- Tom Lanoye kijkt in z’n glazen bolleke: Cul-de-sac of Boulevard Baudet?
- BN fileert een drijfsijsje: Eendenbek
- MM kan niet wachten op De Winter: Eurovisionair
- Vraag het aan… Midas Dekkers
- PC Academy
- Arnon Grunberg delft een oude bekende op: Tomb Raider
- Deze Week: Het Barcelona van… Mohamed O.
- Antwoord Raadsel
- MSM krijgt kabouterpost: Roesmiddel
- MM gespt iemand vast: Kalmeermiddel
- Had MSM maar zijn antivirussoftware moeten updaten: Arnon-topic
- Hollandsch Dagboek: Jelte Nieuwenhuis
- Voor DM is het big business: Zeugmata
- MM zet ze voor u op een rij: Stemadvies
- DM is van het patje af: Patvinderij
- Gerjon Gijsbers zet z’n voet tussen de deur: Brief aan Jehova
- Vox Pop! Normaal. Doen.
- Hofmans Dagboek
- DM fakkelt ‘m af: Duck Tales
- Bij MSM mag je niet: Breijsteken
- DM doet het voor de fat lady: Wittemania
- Et in Arcadio MM: Warmond Revisited
- MM blijft van de anabolen af: Vicktory
- LAH rekent zich arm: Feel the Arn!
- Hollandsch Dagboek: Femke Halsema
- MM knaagt de kabels door: Cavia Dolorosa
- Connie Palmen: The Early Years
- MSM schminkt een clown af: Linkmigiel
- DM schenkt deze week slechts gemberthee: Greppelexegese
- LAH pakt een herztje: Hé Hertzberger, lul!
- MM hangt iets aan de muur: Oost West, Sebest
- LAH voorspelt grijs weer met hier en daar: Miezer
- MM deelt geen zwemvesten uit: Vlaggenschipbreuk
- DM keert ’m zijn andere wang toe: #PrayForArthur
- MSM spreekt een fatwa uit: Onze Pers
- MM probeert het in de kiem te smoren: Wiegendood
- LAH, heb je een masker op?: Ik Benmiloud
- Hadjar wat, LAH?: Feministies
- MM pusht De Botton: Alainde
- MM krabt oude wonden open: Korstius
- DM zet ‘m de doornenkroon op: Lamme Gods
- GG khan ’t niet gleuven: Topmongool
- LAH scheurt zijn maagdenvlies: Competent Rebbelen
- MM stuurt ‘m de laan uit: Pepijnbank
- MM ziet geen diamant: Ghosewiezewoze
- DM zet ‘m vrolijk in: Canonknaller
- DD bedoelt niet de vroege lente: Narcistelefoon
- LAH kijkt geen journaal meer: Gelauffwaardigheid
- DM spaart niemand: Messentrekker
- LAH geeft stokslagen: Mein Stadt
- DM pakt de kwast bij de haren: Pedantportret
- MM vindt het een drama: Publiekileaks
- DD is er klaar mee: Nanninghaat
- MM springt in de Wolga: Lieve Jelle,
- LAH spaart poesieplaatjes: Poezie Mauw
- DD weet nog wel een leuke mop: Pi Pa Peuterlijk
- In memoriam Joost Zwagerman 1963-2015
- DM heeft wel een verklaring: Uitgeduid
- LAH vond De Kleine Zeemeermultomap beter: Finding Memo (deel 2)
- DM excelleert cum laude met honours: Schoolkampf
- DM is een drakendoder: Fantasyloos
- DD troost het slachtoffer: Gunfactor
- LAH boxt kick: Plebjakker! (deel 1)
- TM gaat terug naar de kust: Noortzee
- DD wil Eva hoeken: Pannekoeke
- LAH is bekeerling af: Rothkop
- WvdL zoekt de gevoelige plekjes op: Kietelaar
- De redactie wast haar handen in onschuld: Sommatus
- Breaking news: Propria Cures censureert laatste nummer Propria Cures!
- TM heeft een nieuwe luier nodig: Jo(o)stileaks
- TM blaast de kaarsjes uit: Seniaal
- WvdL dreigt met een staking: Flessentrekkers
- LAH is baas in eigen buik: Asha ten broek uit
- WVDL haalt er zijn neus voor op: Gevaarlijk spul
- TM heeft er zijn buik vol van: sondevoedingscentrum
- DD schrijft een open brief: Te doord8
- DD draaide zich nog een keer om: Ver8elijk
- WvdL maakt een afgedreven vruchtensalade: Abortus provocatus
- LAH HEEFT ER TABAK VAN: Uitgerookt
- TM woont op zichzelf: Home Alone
- Hoe goed kennen TM en DD elkaar en zichzelf? Een quiz onder leiding van JG
- DD doet een beleidsnota uitgaan: Katastrofe
- LAH daagt u uit: de toegankelijke mongool
- TM pakt de tondeuse erbij: Haarloos
- WvdL Respecteert Respect. Respect, yo.
- DD gelooft er niet in: Vluchtroute
- WvdL is zeker niet de ideale schoonzoon: Penozi
- In memoriam: LvdG (1984-2014)
- Лауренса ван дер Грааффа (1984-2014)
- Het is maar een spelletje: Baldadig
- WvdL komt weer met een kraker: Anti-Crackwet
- Uittree AB
- LAH knipt voor u uit: Op de Bon
- DD is een slechte verliezer: Oliebol
- WvdL speelt een vernuftig spel met de werkelijkheid: Gretta Dautzenberg
- TM schrijft een nog-niet-coming-of-ageroman: Yakki
- LAH heeft slecht nieuws gekregen: Determinaal
- AB smeert ‘m: Gauw Paulo
- DD ontsnapt aan de dood: Dystopia
- (geen titel)
- Sjeumig, TM: P. Fabergay
- JO moet het weer net even anders hebben: Het antikerstdiner
- NdL zegt waar het op staat: Zeurpiet
- DD let op de kleintjes: Burengerucht
- Nog maar vier dagen, zeven uur en zeventien minuten tot de deadline van de kolomkompetitie!
- NdL leest het Letterenfonds de les: Afrekening
- TM is er voor gaan zitten: Strafblad
- Henk Krol neemt de benen
- Primeur: Gertjan Verbeek ging naar bed met de vrouw van technisch directeur AZ
- AB is in de ban van die man: Oikoorts
- DD spelt het ABC: Aafgebrandt
- Johannes van Dam 1946 – 2013
- JO laat hem rinkelen: Belbrus
- Lilian Janse blijk Jan Lilianse
- AB gaat aapjes kijken: PvdArtis
- De meeloper verpest zijn kansen op een betaald redacteurschap: afgestudentenbladderd
- Vaas
- Troonrede
- 5 gratis tips om te voorkomen dat je zakken gerold worden door een zigeuner
- TM heeft het antwoord: Dit zijn de namen
- Dj-carrière Prins Willem-Friso in de lift na overlijden
- Meesmuilen
- De meeloper steekt er nog een op: Vinkentering
- Lieve mevrouw Hennis-Plasschaert,
- NdL denkt aan een oude bekende: Marscremer
- JO debuteert: Eelt
- TM kan het niet meer aanhoren: The Schocking Miss Piggy
- Nog maar 27 uur tot de deadline van de PC Onthooftprijs!
- PC Onthooftprijs 2013: deadline 28 juni
- NdL leest Joost de Vries: Americain
- Mijn droom voor ons land
-
TM is een digibeet: |
- Zo kan het dus ook
- Rompslomp
- Het lijden van de jonge Jezus
- Nog maar 48 uur tot de deadline van PC’s Recensie-prijsvraag!
- Shortlist Zwarte Bladzij
- TM laat zich de kaas niet van het brood eten: Jostifabriek
- NdL deed het op zijn manier: Karaoké
- Longlist Zwarte Bladzij
- TM heeft zijn geduld verloren: Wachten op Olga
- Propria Cures, AB: Benedictie
- De Zwarte Bladzij
- Voorpublicatie: Mijn Majesteit
- NdL slaat dicht: Schrale troost
- PC kijkt vooruit
- NdL kijkt in zijn glazen bol: Futuratuur
- AB speelt verstoppertje: Zorro
- U ook?
- Uittree LvdG
- TM houdt de tijd bij: Nostautist
- De Bomansherdenking te Bakkeveen
- Exclusief: de nieuwe vriendin van Ton van Royen
- JP toont karakter: En nu allemaal!
- Top 10
- Winnaar Kerstprijsvraag
- Juryverslag kerstprijsvraag 2012
- AB schrijft een kerstverhaal: Gerri
- Kader Abdolah: Iek haat movember!
- Doe mee aan de Kerstprijsvraag en win honderd euro!
- Ab gaat naar de Ikea en neemt mee: Hillbilly
- LvdG spijkert het aan de muur: Edelkić
- Dautzenberg graaft een graf: Polemiek!
- Weerwoord van gene zijde
- Beste Bram de Swaan,
- LvdG zegt cheese: Mormonster
- Van Nispen tot Zevenaer betrapt op Eppo
- Meeloper II zoekt ruzie: Collegehoer
- Verfilming ‘Alleen maar nette mensen’ wisselend ontvangen
- Beste Business News Radio-Nieuwsradio,
- Meeloper II heeft er ook eentje: Broertje dood
- NOG 24 UUR! Deadline kolomkompetitie: 5 oktober 23.59 u
- Moszkowicz: ‘Fuck die deken, ik draag enkel nog een snuggie’
- NdL kan het niet rijmen: Revensweg
- AB trekt het stekkie eruit: Fuchsia
- Ernst-Jan Pfauth over zijn coming out: “al heel jong wist ik dat ik een jongen was”
- LvdG doet het liever in z’n eentje: Monamaan
- Boris is deze week in de bonus: Hamsterweken
- Meeloper II heeft er geen hoge van op: Vleespet
- Aankondiging Kolomkompetitie: deadline 5/10 18.00 u
- Deadline PC-onthooftprijs: 22 juni 18.00 u
- Ben ik nou moslim, of ben jij nou sodom? Shalalaria
- Neem nu een jaarabonnement op Propria Cures!
- Ruud de Wild live vanuit Auschwitz
- Miep miep, LvdG: Wroterunner
- NdL maakt het bont: Vossenjacht
- Geachte Ouwe lul,
- A(NW)B schiet te hulp: Pech onderweg
- LvdG flikkert Oscar weer terug de vuilnisbak in: Janboel
- NdL geeft hem een onvoldoende: Proeftoeter
- Bosma pakt er een abacus bij: De Allochtonenteller
- NATIONAAL DICTEE UITGELEKT!
- FvdR wil er graag wat sambal bij: Fu Jong Hai
- Avant-Garde, LvdG: Schermuts
- Meeloper 1 maakt er gehakt van: Bieflapje
- LvdG bijnst er niet voor terug: Pleijtbezorger
- The M-Files, NP: ‘I see dead people…’
- Hauer eens over op, meeloper 1: Kutger
- Golfslag
- Pamfletisjisme
- FvdR slikt dit niet: Zaadpap
- Geriatrie, falderie, faldera: Miserable
- Deadline Kolomkompetitie: 14 oktober 18.00 u
- Meeloper 1 eet z’n grootje op: Lone Wolf
- Peter Buwalda: De adembenemende reet van Philip Roth
- 19 augustus: PC op Lowlands
- FvdR im urlaub in den Niederländen: De Elfgroentetocht
- LvdG is een boy of summer: Lebensraum
- StB zet’m op de long stay: Atsmafonds
- Befseller
- Debütantenbal
- LvdG steekt ’t hart onder de riem: Sealeknijper
- Stb is in de sluierwolken: Miss Kabul
- Propria Cures lanceert de “Z” – het Joost Zwagerman-katern
- StB mikt ‘m in ’t gaatje: Ja-knikker
- Winnaar Recensieprijsvraag 2011
- De Pik des Vaderlands
- Gastbijdrage JvC: Een volk dat de luiken sluit…
- Oh, oh, Gerson
- Oriëntalesje
- Deadline Recensieprijsvraag: UITGESTELD
- Dokter Bibber
- Love game
- Gipsy King
- Chajez
- PC kijkt vooruit met Abdelkader Benali
- Gastbijdrage Jurg van Ginkel: Speldenprick
- Maarten Moll turft de superlatieven: Bezige Bij Voorjaarscatalogus 2011
- Speech Studentenprotest Malieveld
- Gastbijdrage: AB ligt op je matje
- Maxicosy
- Met Frits Abrahams naar het kerstcircus
- Circusfreak
- Franca Treur: Een literair avondje
- Speech Damprotest 10 december
- Deadline Kerstprijsvraag: nog 24 uur!
- A.H.J. Dautzenberg interviewt Cisca Dresselhuys
- Ton Quichot
- Dorstvlegel
- Paleisrevolte
- Geslachtafval
- Kerstprijsvraag 2010
- Voorbeschouwen met Jean-Pierre Geelen
- (geen titel)
- JV plast over de bril: Justus4All
- Gratis bij een abonnement op PC
- Hoogtepuntjes uit 60 jaar Mulisch-kritiek
- (geen titel)
- Eerder gezien op HP/De Tijd, nu op propriacures.nl
- Vaarwel, Harry
- (geen titel)
- PC kijkt vooruit: versterking voor kamp Noord
- Deadline PC’s Kolomkompetitie: nog 24 uur
- Poesje Graus
- Comeback-kid Verburg
- PC presenteert: het schaduwkabinet
- Nog één werkweek tot de deadline!
- Een positieve noot uit de kunstensector
- Ook broer van Jochem blijkt praatjesmaker
- Tweekamp
- Hollands Dagboek: Jan Dijkgraaf
- “Gelukkig hebben we Chris Zegers nog”
- Blogboek
- PC Kijkt Vooruit: Oh Oh Cherso 2011
- Van Klooten & Camembert
- Kwelgeest
- Nederland, mijn land
- Antifries
- Pruistabak – JV laat een wind van voren
- Hallo, we zijn er weer!
- Ulrik Unger: “De Ramsj Of Het Vagevuur”
- U can’t touch this!
- Socialikme: Paul Damen voelt nattigheid
- Wo ist Waldo?
- Da zuster, njet zuster
- Heldendaad
- PC’s Coalitie-Top10
- Beste meneer van de TNT
- Van Marwijk: ‘We moeten ons focussen op de volgende wedstrijd’
- Liefde op kantoor
- Nu in een schap: PC’s Zomernummer!
- Lieve Angie,
- Kunt u dat niet wat netter zeggen?
- JV stopte bij de Welpjes: Scout Zeer
- Deadline PC-Onthooftprijsvraag: Nog 4,5 uur.
- Edelachtbare,
- Meeloper 2 vindt het hier niet pluisje
- De WK-hit van 2010
- Masterpik
- Liberace: Meeloper 2 stelt de Hamvraag
- Roemraider: Meeloper 1 moet haar kamer opruimen
- PC’s grote verkiezingsavond-drankspel
- Wentelteefje: StB maakt hem z’n bitch
- Vanavond: het debat waar het allemaal om draait
- To scoop or not to scoop
- PC’s politieke kijktip: Gremdaat geeft les
- Hommeles tijdens de hondenwacht
- Boomklever: Meeloper 2 is geschorst
- StB popt z’n Thierry: Conservativo
- De zaak Jinek
- Nazaad: Paul Damen loopt achter de feiten aan
- Trashtalk #2: smullen uit eigen tuin
- Trashtalk: vlees en aardappelen
- DIJKGRAAF! WE HEBBEN JE VUILNIS
- Meeloper 2 graaft dieper: Entartete kunst
- Doodloper
- De Natte-klamboe-van-het-jaaraward gaat naarrr
- Deadline PC-Onthooftprijsvraag: 25 juni, 17.00u
- Ulrik Unger verricht een citizen’s arrest: Proces-Verdwaal
- JV gaat voor het vloeken de kerk uit: Pottandoori
- Vraag het aan: Kees Driehuis
- Bernard Dewulf wint Libris Literatuurprijs 2010
- Hans Dijkstal (67) overleden
- PC geeft Dijkgraaf laatste zetje
- Genitalië
- Mag dat?
- Maarten Spanjer heeft altijd gelijk
- Help Hakim naar Zomergasten
- Weinig vet op de botten, meeloper 2: Kluifje in Afrika
- Literaire Pikorde (4)
- Literaire Pikorde (3)
- Literaire Pikorde (2)
- Literaire Pikorde (1)
- Meeloper 1 houdt haar snaveltje toe: Uylebalk
- Trujillo zegt geen woord te veel: Reuzencolumn
- G.B.J. jr.jr.
- De stemmen zijn geteld…
- De Kring
- Paintcartoon
- ONDER DE GORDEL
- PC en HP/De Tijd fuseren
- Eendagsvlieg: Vuijsje is ook een dagje ouder
- PVV bij uitstek partij voor de student
- Zeg NEE tegen de terreur van Rokjesdag
- Nolove: NP kliedert eroverheen
- Boomsma grijpt in
- Papillon: StB flappert met zijn delicate vleugeltjes
- Takkewijf
- Vieze blaadjes
- Advocaatje leef je nog?
- Pollentijd
- Kozijnsvraag
- Nieuwe gastredacteur bevestigd
- Carolina Trujillo: Wisseltruc
- Poolse Landdag
- Kraayennest: Vuijsje stapt voor de laatste halte uit
- Ik propriacuriseer, u propriacuriseert, wij propriacuriseren
- Lieve Antoine,
- Help MSN
- Win een baan waar je mag drinken
- Rudy Kousbroek (80) overleden
- Cultuur kort: aanwijsstokjes van Steven de Peven
- Yes we Mei Li! Toch?
- Camieleon
- AMBER ALERT
- Vanaf vandaag: klagen bij Renate
- De Engelse verhalen van Ulrik Unger (2)
- Zondagquiz
- Recensieprijsvraag: de nummerrrrr 2
- Winnaar Recensieprijsvraag 2010
- Carolina Trujillo: Trekzak
- Gezocht: gepeste hiv-kinderen
- StB trekt aan d’r uiers: Melkfeeks
- Sondeval
- De Engelse verhalen van Ulrik Unger (1)
- Carolina Trujillo: Zelfmoordmachine
- Wie is hier de mannenhater?
- En nu dit weer!
- He loved the smell of Palmen in the morning…
- Bewijsstukken
- Boekenbal 2010
- Raritieten
- Antipasta
- Braadworst
- Gastcartoonist: Argibald
- PC’s Recensieprijsvraag: deadline morgen
- PC in de provincie
- Geluiden uit de onderbuik III
- Vanavond: Festivallo Kale Democratie
- Samenvatting Nova College Tour
- Nog één week tot uw eeuwige roem
- Allas is liefde
- Bruggetjes met de Telegraaf
- Carolina Trujillo: Vredesboodschap
- Kulfield
- PC’s grote 2.0-inhaalslag
- Beste Arjen,
- Bewezen: PC had de primeur.
- Het kabinet is gevallen
- Verkiezingspostergate breidt zich uit
- Smaaktest wijst Vietnamezen aan als romigste Aziaten
- Maarten van Poelgeest haat vrouwen
- Man of vrouw?
- Wilt u ook de wereld aan uw voeten, of een vrouw?
- Joden eisen deelname Weten zij veel
- Irak-debat ingehaald door semantiek
- Nalden 2.0
- Pastoor wil geen homo’s voeren
- PC nummer zoveel: nu in het schap
- Agnes Kant durft tenminste te zeggen waar het op staat
- JG Mail #1: An orgasm in your eye
- Google betrapt Harry Mens
- De zaak Kartner ’10
- Bradshaw & Bukowski do Brooklyn (2)
- Bradshaw & Bukowski do Brooklyn (1)
- @propriacures
- Mailen met PC (deel X)
- GEZOCHT: 15.000 EURO
- Zoek de verschillen
- PC feliciteert Trujillo
- Dan moet je daar ook maar niet fietsen
- Bram Bakker: Een klein land
- Eindhoven
- Boswachter
- Fuck die mensen
- Guus Luijters: Kaderlating
- PC-Kijktip
- Verreck houdt een erlebte rede
- We zijn weer terug.
- >>>>>>>>>Ligtenberg: NRC mèt
- Politiek Correct
- Stem TOM!
- PC studietip!
- Google weet wat u wilt
- Mensje van Keulen – ‘Wilt u dit voor mij signeren’
- Ulrik Unger is in gesprek
- Flauwe grappen met nu.nl
- Geluiden uit de onderbuik II
- En weer een geweldige nieuwe Paintcartoon
- Maarten ’t Hart vertelt over vogelkijken
- Nu in de Winkel! De klimaatsprookjes van Diederik Samsom
- Re: Kerstverhaal
- 1848
- Ondertussen op het mediapark…
- Kleedkamer
- Dubbel Zien: BB is AA
- Stellinga oefent voor Jezus: Feminarie
- En de Nobelprijs gaat in 2010 naar….
- Bankier Van Lanschot mooiste lul in de financiële sector
- Stanleymes
- Voor de kerst: Stijn Aerdens familie-album
- JV is er niet down mee: Mongool 2.0
- ProRail waarschuwt voor extreem gemiddeld weer in 2010
- PC’s Kerstcadeauhulp
- Het Kerstnummer is uit!
- Zondag rustdag
- PC verwelkomt zusterblaadje
- Citaat van de dag
- Lieve Anton,
- Citaat van de dag
- 24 en: bemint Jan Mulder
- Is BB nou zo slim of bent u nou zo dom?
- Vanavond: eindelijk eeuwige roem.
- VERMIST: Michelle
- Theo Maassen inderdaad enige echte opvolger Freek de Jonge
- Eeuwige roem en/of een redacteurzetel: nog 2 dagen.
- Frikadellenverkrachtingen niet meer wat ze ooit zijn geweest
- De Pakjesavonden
- Cover Playboy Patricia Paay uitgelekt
- Vox Pop!: Ramses Shaffy
- PC’s grote Commentwedstrijd
- Ramses
- Opieniemienie
- Zie ginds komt de Koenders uit Holland weer aan
- ‘Komt een vrouw bij de dokter’ eindelijk verstript!
- Halsemaar
- Uitstel
- Het raadsel: boylemania op volkskrant.nl
- Pieterburen
- Deadline Kerstprijsvraag: 11 december
- Zondag rustdag
- Onderwijsnieuws van de dag
- Dag AJ
- Bram Bakker heeft een six-packje
- OOK BANDIRAH SCHAART ZICH AAN ONZE ZIJDE
- ZOO DENKT DE HOLLANDSE VROUW OVER ONZE LEIDER
- KINDEREN ONZER NATIE!
- EEN DIERENPARABEL VAN DE HAND VAN ONZE PRINSES!
- PARTIJNIEUWSCH 13 NOVEMBER
- VAN BAALEN IS EEN BADASS
- VRAAG HET AAN… DAPHNE DECKERS
- VERPLICHT HET VLAGGEN!
- PARTIJNIEUWSCH 11 NOVEMBER
- LINKSE LITERATUUR VIERT HOOGTIJ BIJ SHORTLIST AKO
- SS’ER NOG EVEN VRIJ DANKZIJ TROMMELVLIES
- HET VRAAGBAKEN: MARTIN BOSMA
- PC herdenkt
- Lieve Stacey Rookhuizen,
- PC#7. Wij zeggen doen.
- Brekend! JV blijkt allochtoon!
- Video: a heckler’s day off
- Over z’n kop
- Pabo, het blijft leuk
- The final verdict
- Zondag rustdag
- Niet links, niet rechts, maar tienvingerig typen
- Zappen met Martin Bosma
- Het nieuwe geloven
- JG maakt er tijd voor Frei
- Politiebericht: kappen nou!
- Sumo
- PC Partyguide
- Kalifaat der Nederlanden binnen 5 jaar!
- Stemt allen voor Bbrussen.nl
- StB poept op z’n hoofd: Duivenmelkert
- Onheilsprofeten moeten nog 200 jaar doorbikkelen
- Vrouwen aan de top. Ohja, daarom!
- Zondag rustdag
- Smolders vs. Vreeman
- DSB-affaire interesseert niemand een fuck
- HP’s grote Brussenextravaganzabonanza
- Nederland voetbalt liever
- Hij is er weer!
- PC’s nieuwe gastredacteur
- Gelderse worst
- Lekker weg in ander land: Antwerpse Zoo
- StB houdt wel van een goed gesprek
- PC bij 20 beste weblogs ooit
- Het Diner beste treinboek
- Overheid: ‘Internet is dicht’
- Zondag rustdag
- Vox Pop! Verhoging AOW (2)
- Verklarende Rosenboom
- Queen Arthur
- Lieve RTL5,
- PC voorspelt: de beste film ooit
- Brekend nieuws: PvdA heeft een goed idee
- Mailen met PC
- Vox Pop! Verhoging AOW (1)
- Uittree JS
- Wekadvies
- Internet: ‘PC.nl echt superleuk!’
- Zondag rustdag
- PC 5: hij is uit
- AKOAKOAKOAKOAKOAKOAKOAKOAKO(2)
- D-day: kolomkompetitie
- Obama pwnt Mulisch
- Neerlandiziek
- Een biertje om het af te leren
- Videocolumn: Brussen doet Buma
- Meeloper vond de Camera Obscura beter
- Nog één week tot uw eeuwige faam
- Zondag Rustdag
- Adolf Wie?!
- AKOAKOAKOAKOAKOAKO
- Ariekoek
- Voorzitter, schande!
- NS doet Dada
- Verdonschot neemt geen blad voor de mond
- U vraagt, wij draaien
- Uren speelplezier met Saban B.
- Primeur! PC feliciteert Maria Mosterd
- Wouter Bos: ‘Stufi moet kapot’
- Nummerrrrr 4.
- Waarschijnlijk teveel mergel gesnoven
- Lieve Katja,
- Hello Titty
- Hoera, aids bijna voorbij
- Waarom u Justitie niet serieus neemt
- Pink Ribbon wrijft ze in
- Eerdmans: ‘Ruiken aan slipjes verplichten.’
- Vanavond: PC in het Parooltheater
- Maria Mosterd trouwe PC-lezer!
- Herdenken met Bea
- Lezersprofiel PC
- Zondag rustdag
- Moby Dickhead
- Wat Nederland vindt
- De nieuwe Ratsma is uit!
- Op een feest
- Verdonschot: Henks eigen ik
- No shit, sherlock
- Pik in, het is dinsdag!
- ‘Twitter onveilig’
- Kamervoorzitter Verbeet vindt het heel oneerlijk
- Zondag rustdag
- Mei Li Vos neemt haar stokpaardje tussen haar benen
- PC #3: nu vrijwel nergens te koop!
- New York Boppe!
- Weer zo’ lang stuk!
- JS raakt een gevoelige snaar
- Vraag het aan… Geert Wilders
- Gastbijdrage Kluun: Happy Hour bij de Perry Sport
- Brievenrubriek VK: ‘Vrouwen zijn beter’
- Mulisch overlijdt op Teletekst
- Lieve Saskia
- Uitzending gemist: CQC
- Voetbalquote van de dag
- Drie letterkundige tips van Herman Brusselmans
- Wil iemand gratis naar de film?
- ‘Als Wilders Indonesisch is, dan is spekkoek dat ook’
- De PC-ontkenners van Folia
- De scholen zijn weer begonnen!
- Propria Cures treedt op, zonder bierwalm, met schone toiletten
- PC: NEE!
- We zijn er weer
- Countdown: nog 1 uur.
- Samengevat: dag 2
- Vanaf de camping
- Winnaar K2 zoekt K3 al bekend
- De dag van gister in 10x sms
- PC’s knotsgekke Lowlandsblog
- Cartoon
- Katja de Bruin heeft een klein probleempje
- Zondag rustdag
- Wilders vindt capabele mensen in Almere
- (Waarschuwing: poëzie!)
- Eindelijk weer goed geneuk in Nederlandse films
- Wilders opent filiaal in Afrika
- Zomerfittie!!!
- Despoten laten zich van hun beste kant zien
- Dansen aan de rand van de vulkaan
- Zondag rustdag
- Juryverslag PC-Onthooft 2009
- De extremisten komen, minister heet ze welkom
- Ook Prem wil niet langer samenwerken met Prem
- Paramount begrijpt het!
- Bram Vermeulen haalt de toeters uit ’t vet
- Sywert gaat schrijven voor grote mensenblad
- Vuijsje: debuteren is voor dummies
- Zondag rustdag
- homo’s boos, hetero’s boos: fittie
- Jetzt geht’s los!
- Vanavond: Uri Geller over Jackson
- Joop Atsma watch: wat nu weer?
- Tonkens: ‘Wilders fascist’
- De cartoon bij de sms
- Kellinek: Verdonschot zit bij stap 6
- Dierenliefhebbers zijn chantabel
- Zondag rustdag
- Simon bedankt!
- Zo win je natuurlijk nooit de oorlog
- Vox Pop: Mexicaanse Griep (2)
- Krabbé wint het van Mosterd
- Muziek recenseren met de Volkskrant
- Vox Pop: Mexicaanse Griep (1)
- Doorpakken met cybercop Hirsch Ballin
- Bemoeienis: het kan altijd erger
- Ellen ten Damme levensmoe?
- Sjuul Paradijs: StB laat hem zijn slang zien
- Zondag rustdag
- Bewezen: Albert Verlinde heetst in zomer
- Het is weer Van Ginkelen geblazen met Anne Frank
- Manuel Venderbos wordt onderdrukt
- Aaf Brandt Corstius zwanger van JV
- PC zoekt 5 nieuwe redacteuren
- Verbieden helpt!
- Glazen plafond groot probleem voor zwakbegaafden
- Schrijftafelvoetbal met Ingmar Heytze
- Meeloper eet een hapje mee
- Vandaag: Balk ontmoet Obama
- Zondag rustdag
- Uittip: tentoonstelling best verzorgde boeken
- Propria Cures op Lowlands!
- Red Damsco, teken de petitie
- Covers jatten met Van Gennep
- JG is alarmoe
- University education, you can’t beat it
- PvdA zuivert partij
- Volkskrant brief van de dag
- Jacksonville
- Nooit meer ziek!
- Zondag rustdag
- Le tour, het is begonnen
- PVV presenteert tijdmachine
- Vergelijken met Connie
- Geef maar toe, u bent een junk
- Warm? Warm? In de oorlog, toen was het pas warm.
- Pvda = FOUT
- Karkas: StB gaat tot op het bot
- Wielrenner NIET betrapt op doping
- Meeloper doet Madlener
- Van Nieuwkerk enthousiast over DZDD
- Plasterk: Lingo moet weg
- Arie Storm (wie?) krijgt z’n vet
- Zondag rustdag
- Buitengesloten?
- Michael Jackson (11) overleden
- Bewijs: sancties helpen
- Prinsgemaal
- Gouden strop leidt tot veel protest
- Hans Kesting nieuw gezicht HIV-campagne
- Ayatollah van Bommel (SP) achter Iran
- Ook Hilbert de Jong (39) bedankte voor lijsttrekkerschap PvdA
- Het is zondag
- PC#23 nu in de winkel
- Joehoe hetero’s, dit kan dus echt niet!
- JS maakt er een potje van
- PC Top 10: Versiertrucs bij zwemles
- Froukje Jansen mogelijk opvolger Witteman
- Clairy Polak wil mokkel worden
- Te koop: 50x de nieuwe Spaan
- JV is een billenman
- Exclusief: Mulisch gaat de pijp uit
- StB weet het juiste antwoord
- Vox Pop! Toetreding Noord-Korea tot EU
- Juicht de here, gij ganse aarde..
- Chakra khan
- Maria Mosterd schrijft vakantieboek
- Deadline: 18:00 uur.
- Brillendrager Borghouts (GroenLinks): ‘fuck you!’
- Dierenpartij claimt extra zetel
- OK vindt het stil aan de overkant
- Plasterk: ‘Meer idioten graag’
- Da’s krek, hoger beroep voor Groningse HIV-zaak
- Wilders eist ontslag kabinet na cricketnederlaag Oranje
- Nog maar een paar nachtjes slapen…
- In memoriam: Omar Bongo
- Dienstmededeling: herpositionering PC
- Verdonschot spuugt ‘m in zijn gezicht
- Zondag rustdag
- 8Weekly onverminderd enthousiast over PC
- PC #22: Sywert toch opvolger Kim-Jong Il
- Ingezonden brief: M. van den Wildenberg
- De nacht van de zompige literatuur
- Het gaat aan!
- OK kent de regels
- JV schrijft toneel
- StB heeft shampoo in zijn oogjes
- Vraag het aan: Arie Storm
- Verdonschot heeft een besefmomentje
- Zondag rustdag
- PC ontmaskert: Alexander Pechtold
- PC-feest enorm succes
- Rutte krabbelt terug
- Wat doet u vanavond?
- Plasterk: ‘PowNed is dwarse jongerentelevisie’
- Het Parool: misschien wel de beste krant van Nederland.
- Jong en idealistisch: ja, gevoel voor smaak: nee
- Arie Boomsma schrijft boek over piemels
- Homofilei, homofaldera
- Bussemaker vindt u een ranskees
- Le Pen overleden
- Maria Mosterd schaft komma toch niet af!
- Azië staat op springen
- PC 21: hij is uit!
- Executieverkoop Fortuyn
- 95% internetgebruikers gaat naar hel
- Maker Fitna bekend!
- Mister Saigon
- Paus reageert op breuk Jan en Yolanthe
- Bert en tieten, lalalalala
- Yvette Lont pleegt zelfmoord
- StB leest het in de sterren
- OK heeft het gevoel: Zwitserleven
- Zondag rustdag
- Noorwegen wint songfestival!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Haatpredikers welkom bij NOS
- PC Top 10: Uit eten met Rob Wijnberg
- GEZOCHT
- CDA: ‘Europa begrijpt geen kut van muziek’
- Leer schrijven bij PC!
- Literatuurwetenschappers leggen massaal werk neer
- Cocaïne ook gevaarlijk
- Tweespong
- Citaat van de dag
- De nacht van de stoffige literatuur
- JG is bekend met het werk van Jantje Wit
- Maria Mosterd: JV heeft gelijk!
- Hormonen? Kom maar binnen!
- PC feliciteert Dimitri Verhulst!
- Echt lef, in veel opzichten
- PC #20 is uit!
- Eindelijk! Vrouwvriendelijke missverkiezingen
- Pedoverzamelaar naar vrouwengevangenis
- Nieuwjaarskinderen pornoverslaafd
- Safaripark beschimpt kleurlingen
- Longziekte kwetsend voor teringlijers
- Maria Mosterd neukt alleen voor geld
- Schrijversportretten
- Griekenland pest buttbuddies
- D-reizen lanceert kutreizen
- Stil in mei
- Botox helpt niet
- Ramp treft ook marketingland
- Vooral snel op de honderd meter
- Mailen met PC
- Vrouw en paard
- Jeroen van Koningsbrugge berooft JvG
- OK is de kop van Jut
- The day after 30/04