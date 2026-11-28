OM legt een wildklem: Kikill

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Het zal me niet snel nog een keer gebeuren, maar ooit stond ik in een overvolle kroeg in de Jordaan mee te zingen met André Hazes. Iedereen was om 19.00 uur al binnen om een plekje te bemachtigen. Speeksel, jenever en eierschalen vlogen in het rond en balden zich in de lucht samen tot iets wat de NVWA zou moeten verbieden. ‘Ja kinderen, appels groeien aan een boom, en hier komt het sap uit jullie Toxic Waste Slime Lickers dus vandaan.’ Vier keer was de kapstok al omgevallen doordat iemand een arm omhoog zwiepte tijdens een bloed of een zweet of tranen of kleine of een jongen. De barman kon de mouwen van zijn boheemse longsleeve fysiek niet nóg hoger oprollen en zijn spoelbak stroomde over van het zweet dat hij er via zijn voorhoofd in liet vallen. Ouderwetse Jordanese gezelligheid.

Plots kwam er een stelletje binnen. De kroeg stopte met zingen. Oké, dat is niet waar, maar het voelde wel zo, dus ik schrijf het toch op, want schrijven gaat om het gevoel, weet je. Een jonge vrouw die deed denken aan de sieraadafdeling van de H&M en een blonde schlemiel die deed denken aan de sokkenafdeling van de H&M stapten over de drempel. Het soort mensen waarvan het goudverflaagje er al na drie dagen afspoelt. Mensen die beginnen te pluizen na een hete wasbeurt. Ze wrongen zich de drukte in en lieten daarbij de kapstok voor de vijfde keer omvallen. ‘Ho, sorry’, zeiden ze, en ze stonden op nog wat tenen. Toch keken ze niet schuldig maar vrolijk om zich heen, alsof de muren van de kroeg vanzelf wel iets zouden uitdijen om ruimte voor hen te maken. In hun ogen het sprankeltje van een antropoloog die voor het eerst contact legt met een afgezonderde jager-verzamelaarstam in Peru. Ik zag de barman twijfelen of hij zijn in absint gedoopte speren zou gaan gooien.

Het was Kiki Bosman met haar enge arische vriendje (dat overigens een bekende televisiepresentator is, wat tegenwoordig niet veel meer voorstelt dan een gevierde telefoonjuffrouw, dus hij doet er in dit verhaal verder niet toe). Kiki is ondanks haar achternaam geen man maar een vrouw, die niet in het bos, maar in de Jordaan woont. En ondanks haar voornaam heeft ze een rond gezicht zonder puntige gelaatstrekken. Ze had al met al beter Bouba Stadsvrouw kunnen heten. Het leven is een aaneenschakeling van verwarrende elementen. Kiki is zo’n type zillenial dat sinds een jaar opeens zo’n babyblauw met bruin gestreepte sjaal draagt en alleen maar bordeauxrode en roze muren heeft en van die funky spiraalkaarsen op de koffietafel en sierkussens met zo’n wild schaakbordpatroon op een ribfluwelen boneless bank die eruitziet als een gepoederde bonbon uit een dure winkel. Het soort interieur waarvan de it-girls in 2067 met mascara op hun derde oog en nepwimpers op hun pinken (don’t ask) zullen zeggen: ‘OMG, dat interieur is zó 2026’. Zo’n vrouw is Kiki. Urbaan. IJdel. Ordinair. Geboren in Brabant.

Hoe ik dat allemaal weet? Omdat Kiki er, in tegenstelling tot haar vriend, helaas wel toe doet: ze is namelijk bekend TikTokker. Ze post niet alleen filmpjes van haar bank zonder botten, maar ook filmpjes over haar leven in de Jordaan. ‘De Yup en de Jordanees’, heet de serie, waarin mavo-antropoloog Kiki probeert in te blenden in haar nieuwe buurt. Ze wilde koste wat het kost in de Jordaan wonen, omdat ze erg van de cultuur van de wijk houdt. Vreemd, dan had ze beter in Purmerend kunnen gaan wonen, zou je zeggen. Voor de Jordanese cultuur in de Jordaan gaan wonen is toch een beetje als verhuizen naar Gaza omdat je zo van de Palestijnse cultuur houdt. Maar goed. Op straat gaat ze gesprekjes aan met de laatste nog niet uitgestorven Jordanezen van de Jordaan, terwijl ze haar iPhone-camera in hun gezichten drukt. ‘Vind jij volksmuziek leuk?’, vraagt ze aan een oude meneer met een namaak-Gucci-sjaaltje. Hij kijkt alsof een kind hem zojuist heeft gevraagd of de paashaas wel echt bestaat. ‘Ja, ik vind het leuk. Johnny Jordaan, Dries Roelvink, de sfeer is leuk’, zegt hij dan toch maar, om het kind niet van haar geloof te laten vallen. Of ze komt over de vloer bij de bejaarde Tilly. In plaats van spiegeltjes en kraaltjes geeft ze kledingstukken cadeau die ze uit publiciteitspakketten heeft gevist. Nog meer gestreept polyester. In ruil daarvoor laat de vrouw haar een paar onscherpe foto’s zien van vroeger. Kiki zegt ooh en aah. Prima deal zo, denkt de Jordanees.

In een ander filmpje gaat Kiki winkelen met Annie, ook weer een PR-deal. Op een gegeven moment vraagt Kiki grappend aan Annie: ‘ben ik een last?’ waarop Annie zegt: ‘nee hoor meid’, maar zo’n grote side-eye maakt dat haar kunstgebit er bijna uit valt. En dan is er nog Hein. Een man met zoveel rimpels in zijn gezicht dat hij eruitziet als een in elkaar gepropt en daarna weer gladgestreken stukje papier. Hein noemt Kiki een yup maar zegt dat dat niet erg is omdat ze ook een lekker wijf is. Hij vertelt over hoe hij vroeger ‘penages’ naar ‘de artiesten’ ging, wat Jordanees is voor stiekem naar de hoeren. Kiki legt hem gretig vast. Hein vindt het vooral relaxed dat hij eindelijk een keer onbeschoft kan doen tegen een meissie zonder dat hij meteen een pan stoofaal over zich heen krijgt.

Maar het pijnlijkste fragment is nog wel wanneer Kiki tussen een groep oude Jordanese mannen op een bankje gaat zitten. Ze probeert zich met de behendigheid van een blok asbest in het gesprek te mengen. ‘En wat ga jij vanavond eten?’, vraagt ze aan een mannetje, die vooral geïrriteerd kijkt omdat hij door haar vraag het leukste grapje van de sessie mist. Eventjes denk je als kijker dat hij in haar gezicht niest, maar door de ondertiteling snap je dat hij ‘hachee’ antwoordt. ‘Oh, mag ik mee-eten?’ zegt Kiki irritant plagerig. ‘Nee’, zegt hij, geïrriteerd niet-plagerig. Kiki filmt de mannen terwijl ze verder ouwehoeren. Tot Kiki weer een cue ziet om het gesprek in te breken. ‘Heb je zes slavinken gekocht? Dus ook eentje voor mij?’ Je ziet de man overwegen die rauwe slavink zo bij dat mokkeltje naar binnen te boren.

Wanneer Kiki zichzelf niet voor schut zet gaan de filmpjes over het verdwijnen van de Jordanese cultuur. Over waar vroeger een kaasboer zat en waar nu een dryneedle-coworking-coffee-studio zit. Kiki vindt het allemaal razend erg en zegt dat ze de cultuur met haar filmpjes zal preserveren. Maar ondertussen staat Kiki tijdens het opnemen van zo’n video minutenlang in de nekken van die arme bejaarden te hijgen. Terwijl de laatste dinosauriërs van de Jordaan natuurlijk geen antistoffen hebben voor Kiki’s Brabantse bacillen. Zo gaat het nou altijd, lieve lezertjes: juist dat wat je stevig vasthoudt zal aan je ontglippen. En juist die quote zou zo leuk staan op een borduurwerkje in de Jordaan.

OM