Bericht van de gemeente Rotterdam: Wat te doen tijdens je verkrachting

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Wat te doen tijdens je verkrachting

Beste nieuwe vrouwelijke student: als stad moeten wij het feit onder ogen komen dat verkracht worden inmiddels onvermijdelijk is voor uw bevolkingsgroep. Of u nou om drie uur ’s nachts na het stappen langs de Amstel naar uw studentenkamer in Baambrugge fietst of uw uien staat af te wegen in de Vomar – wij kunnen uw maagdelijkheid niet meer waarborgen.

Wel kunnen we ons als gemeente inzetten om te zorgen dat uw uw onontkoombare verkrachting zo soepel en dragelijk mogelijk verloopt. Daarom delen we op deze pagina een paar dringende, door medische professionals geautoriseerde adviezen. Neem uw verantwoordelijkheid, en volg ze op.

1 — Gebruik vloeibare wax

Overweeg om voordat u van huis vertrekt uw gaten en andere neukbare holtes te vullen met vloeibare wax. Hiermee sluit u uw binnenkant hermetisch af voor indringers die hem niet helemaal omhoog kunnen krijgen. Maar de goed stijve exemplaren zult u er niet mee tegenhouden. Drink ook niet te veel water, want plassen zal de hele avond niet meer lukken.

2 — Pas box breathing toe

Om uw nervus vagus zoveel mogelijk te ontspannen kunt u een ademhalingsoefening doen op het ritme van de stoten. Adem twee stoten in, houd het twee stoten vast en adem twee stoten uit. Werkt alleen als u door uw belager niet iets in de mond gepropt krijgt.

3 — Cirkel van invloed

Alles waar u zelf geen invloed op hebt, moet u ook niet van invloed laten zijn op uzelf. Uw mindset staat los van wat er om u heen gebeurt en of hij er wel of geen condoom omheen heeft gewikkeld. Probeer er dus een beetje van te genieten, voor u het weet is het voorbij.

4 — Dissocieer!!

Goed nieuws voor de mensen die op een wel heel traumatische manier worden verkracht: grote kans dat uw hersenen dan dissociëren, waardoor u de rest helemaal niet meer bewust meemaakt. Al het leed kan u dan afschuiven op uw ene persoonlijkheid, een beetje zoals in ‘Severance’, terwijl uw andere persoonlijkheid gewoon vrolijk doorleeft en pas over 15 jaar die schuld in moet lossen.

5 — Gratis anti-soa BuzBalls

Haal na afloop een gratis anti-soa mixdrankje van BuzBallz op bij een van onze participerende apotheken. Een verfrissende limoencocktail bereid met de antistoffen van onder andere Aids en Chlamydia. Alleen op vertoning van uw bebloede onderbroek.