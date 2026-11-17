Propria Cures onthult: ook schrijfwedstrijd van Cossee & Hard//Hoofd werd gewonnen met AI-inzending

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Wij kunnen er ook niets aan doen: er is nog een literaire schrijfwedstrijd gewonnen door de Geist in de machine.

Een verhaal schrijven dat zo middelmatig is dat het de mongolenjury van de Palomar-schrijfwedstrijd in één keer op de knieën brengt? Makkie, moet Makki Aimar gedacht hebben. In zijn verhaaltje Meneer Ouka en de streep staat bijvoorbeeld dit stevig staaltje schrijfwerk:

De rode muts was niet rood meer, maar had de kleur van opgedroogd bloed, en de baard zat vol spinnenwebben die in de ochtendzon glinsterden als iets wat per ongeluk kostbaar was geworden.

Als iets wat per ongeluk kostbaar was geworden? Een metafoor die niet onderdoet voor ‘Jantje ademde, als een soort zoogdier’.

Net zo leest dit verhaaltje als iets wat door AI is geschreven. Pangram zegt ook 100%. Lees en huiver zelf: https://hardhoofd.com/meneer-ouka-en-de-streep/

Credits naar Sjoerd Oppenheim, die ons hierop wees! Als je ook iemand betrapt op AI-gebruik kun je ons mailen op redactie@propriacures.nl.

WF