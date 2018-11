Themanummer De Correspondent: Manifest

Propria Cures is gebaseerd op tien principes. Deze principes verwoorden waar we voor staan en waar we naar streven, op journalistiek en maatschappelijk vlak.

1. We zijn jouw medicijn tegen de waan van de dag

De meeste bladen plaatsen stukken over onderwerpen die min of meer actueel zijn. Propria Cures niet. Wij schrijven over onderwerpen die boven de tijd verheven zijn, zoals het oeuvre van Christiaan Weijts of de stem van Maartje Wortel – zaken die over honderd jaar nog net zo gevaarlijk zullen zijn als nu. Als we eens een onderwerp aansnijden dat actueel is, dan is het dat sowieso niet meer wanneer het blad twee weken later in de UvAbakken belandt.

2. We zijn (bijna) volledig advertentievrij

Het heeft ons wat tijd gekost, maar al minstens sinds de jaren ‘90 ontwikkelen wij ons gestaag tot een advertentievrij platform. Onze inkomsten zijn daardoor niet afhankelijk van reclame. We worden volledig gefinancierd door (de testamenten van) vermogende oud-redacteuren. Voor zover we wel advertenties plaatsen worden we daar niet voor betaald. (Lees je mee, Ambo Anthos?)

3. We verspreiden stereotypen, vooroordelen en angstzaaierij

Een veelvoorkomende manier om mediaaandacht te trekken, is door een groep mensen te beledigen. Dat is precies wat wij doen. Daar zijn we heel transparant over. We zien het als onderdeel van onze missie om het nieuws te duiden. Zo vermelden we niet alleen dat Tommy Wieringa een gierige, zelfingenomen kitschkapitein is, maar beweren we ook dat hij in die zin fungeert als prototype voor een volledige generatie Nederlandse auteurs. Dan hoeven onze lezers hen niet meer allemaal afzonderlijk te beoordelen.

4. We vertellen je niet alleen het probleem, maar ook wat we eraan kunnen doen

Sommige mensen noemen dat ‘oproepen tot geweld’. Wij noemen dat oplossingsgericht denken. Neem bijvoorbeeld Prins Bernhard junior. Als zijn kop eraf gaat, wordt het weer een stuk gezelliger op de Amsterdamse huizenmarkt.

5. We kijken neer op jullie, onze achterlijke lezers

Van de meeste onderwerpen waarover wij verslag doen, weten wij als redactie meer dan al onze lezers samen. Wij vinden iets en vertellen dat aan jullie, en jullie zorgen maar dat je het ermee eens bent. Als we een gesprek willen voeren gaan we wel in het café zitten, geen tijdschrift maken. Wij steken raaskallende monologen af, en uw enige functie als lezer is om ervoor te zorgen dat we dit kunnen doen in de openbare ruimte, en niet in de Mentrum.

6. We doen niet alsof we ‘neutraal’ zijn, maar zijn transparant over ons wereldbeeld

Bij Propria Cures vinden we dat journalisten niet moeten doen alsof ze ‘neutraal’ of ‘onbevooroordeeld’ zijn. Ook vinden we niet dat we onze mening continu overal moeten ventileren. Zolang iedereen het met ons eens is zijn wij allang tevreden. Dit betekent niet dat wij onpartijdig zijn: in een bargevecht, oorlog of genocide zullen we altijd de kant kiezen waar het meest te lachen valt. Toch zijn we steeds bij de tijd, want als onze meningen veranderen, dan veranderen de feiten mee.

7. We beschermen je privacy door zo min mogelijk gegevens over je te verzamelen

Sterker nog, dat zouden we niet eens kunnen al zouden we het willen. Het enige wat onze administrator van u wil weten is of u daadwerkelijk betaalt voor uw PC-abonnement. Als u ook daadwerkelijk nummers wilt ontvangen kunt u er ook voor kiezen uw adresgegevens met ons te delen – al beloven wij dan nog niks.

8. We willen zo exclusief mogelijk zijn

Polemiek is gebaat bij monomane figuren die bereid zijn al hun energie te investeren in de bestrijding van futiliteiten. Dit is het enige criterium waarop wij selecteren, dus gaan wij niet op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en perspectieven. Als je voor ons wil schrijven kom je maar naar ons toe, met een krat bier.

9. We stellen de journalistiek altijd boven financieel gewin

Dat moet ook wel wanneer advertentiebureau Van Vliet je acquisitie voor haar rekening neemt. Bureau Van Vliet is gehuisvest in een asbestkrot in Zandvoort aan Zee en wordt gerund door drie mensen die de hele dag niets anders doen dan onder hun systeemplafond zitten. Het bureau benadert de potentiële adverteerders van Propria Cures middels een vitrine vol overleden bromvliegen. Temidden van dit massagraf liggen twee vergeelde nummers van PC te wachten tot iemand ze uit hun lijden verlost.

10. We geloven in transparantie en voortdurende zelfverbetering

Daarom gaan alle berichten die u naar redactie@propriacures.nl mailt direct door naar onze Correspondentie-rubriek. Wij voorzien de ellende die u ons opstuurt van commentaar waar wel om te lachen valt – alles voor uw zelfontplooiing.

de redactie