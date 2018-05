Vraag het aan… Arie Boomsma

Wie het interview met Arie Boomsma in Volkskrant Magazine heeft gelezen weet dat het niet goed gaat met de fitness-evangelist. Zelf zegt hij dat het beter met hem gaat dan ooit, maar al die squats de hele dag, dat moet wel dienen om iets te onderdrukken. Toch is Arie altijd bereid om zowel geestelijke als fysieke raad te geven.

Beste Arie,

Ik ben vluchteling. Ik ben helemaal van Syrië naar Nederland lopen in karavaan. Ik dacht hier leven opbouwen, maar mensen zij binden varkens aan boom en zij gooien stenen door mij raam. Mij vrouw en kinderen zij zijn bang dat Nederlanders niet gastvrij zijn als wij dachten. Help mij.

Tarek Abboud

Lieve Tarek,

Dat is nog eens een goede oefening voor je kuiten, zo’n mars vanuit Syrië! Ik zou als ik jou was niet bij de pakken neer gaan zitten: die stenen kun je uitstekend gebruiken. Door zo’n kei te deadliften train je niet alleen je been- en bilspieren, maar ook grote groepen spieren in je rug, armen en schouders. Zelf lift ik graag als ik even op zoek ben naar de goede woorden. Tijdens het schrijven van dit antwoord heb ik al drie rondes van tien keer achter de rug!

Arie

Beste meneer Boomsma,

Net als u heb ik altijd veel hoop geput uit het geloof. Van u begrijp ik dat: God lijkt u op geen enkele manier tegen te werken in de dingen die u onderneemt. Zelfs uw homoseksuele neigingen weet u met hulp van boven ogenschijnlijk moeiteloos te onderdrukken. Hoe anders is dat voor mij? Ik heb een gemene vrouw en een diep ongelukkige, gehandicapte zoon die nooit zal leren lopen. Wat heb ik fout gedaan? Is dit rechtvaardigheid volgens de Heer?

Een gelovig man

Lieve medegelovige,Niet zo sip! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Mijn nieuwe boek Fit (€19,99) daarentegen niet. Ik begrijp uit je brief dat je zoon in een rolstoel zit, maar is er ook iets mis met zijn armen? Druk die jongen een paar gewichtjes in zijn handen! Kun jij hem ondertussen al joggend vooruit duwen. Blijf vooral bidden, twintig weesgegroetjes per dag die je beurtelings aanvult met een reverse lunge en een diepe squat. Veel sportplezier!

Arie

Hoi Arie,

Ik probeer iedere week minstens drie keer langs de GGZ te gaan, en richt me dan altijd op verschillende onderdelen. Maandag zit ik bij de gespreksgroep borderline, woensdag doe ik therapeutisch kartonprikken en vrijdag speel ik Cluedo op de psychotische afdeling. Verder let ik op mijn voeding: ik ontbijt met een lithiumshake, lunch met een flink bord citalopram en trazodon, slik de hele dag door clozapine en klap voor het slapengaan de nodige pammetjes. Toch heb ik er vorige week nog een diagnose bijgekregen: een dwangneurose. Is het dan nooit genoeg? Moet ik de hele DSM afwerken? Graag hoor ik hoe jij mijn problemen zou oplossen.

Groetjes,

een verward persoon

Hoi verward persoon, wat vervelend nou allemaal. Dwangneuroses zijn bijna net zo naar als hamstringblessures. Het goede nieuws is dat je ze prima kunt bestrijden met mijn fitnessregime. Leg om te beginnen een halter onderaan de trap. Daarmee ga je voortaan bij iedere tree eerst tien keer een upright row doen, en dan tien keer een military press. Als je terug moet doe je hetzelfde, maar dan van onder naar boven! Koop vervolgens een flink zware kettlebell, doe hem in je tas en neem hem overal mee naar toe. Voordat je iemand gedag zegt ga je voortaan eerst 25 swings doen met die kettlebell. En niet smokkelen hè: zowel met links als met rechts. Geleidelijk kun je het schema uitbreiden met oefeningen onder de douche, in bed en op de WC. Als het je te ver gaat vraag je jezelf: wil ik nou van die dwangneurose af of niet? Wees systematisch, consequent en onverbiddelijk, dan ben je voor je het weet weer zo gezond als een vis.

Arie