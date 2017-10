PC Academy

Jan de Vries

Hoe je het ook wendt of keert, schrijven is bepaald geen sinecure. Iedere zichzelf respecterende auteur geeft zich daar rekenschap van. Daarom is het van levensbelang om je pennenvruchten soms onder de loep te nemen. Recht je rug, en vraag je af: gebruik ik wel alle stijlmiddelen die er heden ten dage op de markt zijn? Waarschijnlijk schraap je nu je keel en bijt je op je onderlip, want nee, dat doe je niet. Je laat kansen liggen. Daarom nodig ik je uit voor mijn Clinic Clichés. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, is mijn devies. Waarom zou je opnieuw het wiel uitvinden? Dat is zó 2016. Deze literaire duizendpoot zal je leren hoe je de creatieve sappen echt op gang brengt. Fooien zijn welkom, want ik bevind me in een financiële spagaat. Verder hoef je voor deze emotionele rollercoaster niets mee te nemen, behalve een goed humeur.