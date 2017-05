Hollandsch Dagboek: Jelte Nieuwenhuis

Maandag

De jacht is begonnen. Het is half tien en ik zit op de facebookpagina van een Write Now-finaliste. In een fotoalbum uit 2011, om precies te zijn. Zelfs aan de foto waarop ze in een kort broekje aan een klimrek hangt kan ik zien dat het om een aanstormend literair talent gaat. De tijd is rijp om haar een contract aan te bieden, maar mijn mentor Sander Blom zit op de wc. Sinds mijn functioneringsgesprek van vorige week moet ik van de baas eerst met hem overleggen bij het maken van dit soort beslissingen. Een motie van wantrouwen! Ik zal haar vast een privébericht sturen dat het contract onderweg is. Als we op die ouwe schijtjood moeten wachten zit dit deerntje straks bij Mai Spijkers.

Dinsdag

Helemaal blij met alle mooie recensies van Fuzzie. Heb alles lekker integraal overgenomen op Twitter. Geweldig medium! Wel jammer dat jongens als Ouariachi en Pefko er ook op zitten, maar daar hebben ze een heel mooi knopje voor uitgevonden: hij heet unfollow en is speciaal bedoeld voor iedereen die mijn posts geen hartjes geeft. Geef Jelte hartjes en je hebt niets te vrezen. Kijk naar Toine Donk! Vond ik eerst een ja, hoe zal ik het eens zeggen, lul, maar nu hij mijn account steeds vaker weet te vinden ben ik toch milder over hem gaan denken. Heb trouwens superveel zin in de boekpresentatie vanavond. Ben even vergeten van wie het boek is, maar het wordt sowieso ziek. Er komt een dj en er zijn gin-tonics. Mijn leven is één lange, aaneengesloten boekpresentatie. Deze boy is living la vida loca!