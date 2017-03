Vox Pop! Normaal. Doen.

| Door

Over een paar weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de VVD heeft als belangrijkste slogan: ‘Normaal. Doen.’ Volgens hun website vindt de VVD het volgende ‘normaal’: ‘Thuis leren dat je de politie moet respecteren’, ‘Nederland uit de crisis halen’ en ‘Een arm om iemand heenslaan.’ En opdat we niet moeten denken dat de VVD al het slaan normaal vindt, vinden ze ‘Ambulance personeel het ziekenhuis in slaan’ niet normaal. Of zoals de VVD het zelf zou zeggen: Niet. Normaal. Maar wat vindt u normaal? En wat juist niet? PC vroeg het de gewone man op straat.

Gerard Verbeek (universitair hoofddocent cultuurfilosofie): ‘Volgens mij kun je anno 2017 niet meer met goed fatsoen spreken over ‘normaal’. Foucault heeft ons geleerd dat normaal niet kan bestaan zonder tegelijkertijd te spreken van niet normaal, waarmee je mensen buitensluit. Voor je het weet hebben we dan een nieuwe holocaust. En om op uw vraag naar ‘niet normaal.’ terug te komen, volgens mij kun je anno 2017 niet meer met goed fatsoen spreken over ‘niet normaal.’ Foucault heeft ons geleerd dat ‘niet normaal’ niet kan bestaan zonder ‘normaal’, waarmee je mensen buitensluit. Voor het weet hebben we dan een nieuwe holocaust.

Bennie Jolink (zanger van Normaal) ‘Voor mij was Normaal de mooiste tijd van m’n leven. Dat ik dat heb mogen doen, daar ben ik nog iedere dag dankbaar voor. Al die prachtige optredens, dat heuken, bier smijten en na afloop brommers kieken met van die boerentrienen, machtig mooi was het. Dat ik tegenwoordig normaal niet meer kan doen vind ik doodzonde, maar het gaat echt niet meer. Mijn gezondheid laat het niet meer toe.’

Ab Normaal (de moppenkoning van Nederland) ‘Wat ik normaal vind? Dat ik als roze konijn gewoon lekker een cafeetje binnen kan stappen, aan de bar een biertje kan bestellen en dan gezellig moppen kan tappen. Kent u deze bijvoorbeeld? ‘Een man zit alleen op zijn hotel op zakenreis. Uit verveling zit ie een beetje te zappen op de tv en komt op een pornokanaal: Na een half uurtje naar alle geiligheid te hebben gekeken krijgt ie eigenlijk wel zin en belt het nummer van een escortservice dat op het pornokanaal voorbijkomt: “Hallo?” klinkt het zwoel. “Hallo” zegt hij terug “Wat kan ik voor u doen?” klinkt het weer heel zwoel. “Wat kan je voor me doen?” krocht hij opgewonden “Je moet hierheen komen met latex laarzen, helemaal geolied. Met een geschoren kano en je moet mij… ”Meneer” onderbrak de zwoele stem hem “dit is de receptie, voor een buitenlijn moet u eerst eerst een ‘nul’ draaien.’ Dat is toch om je dood te lachen?’

