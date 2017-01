LAH rekent zich arm: Feel the Arn!

| Door

In het werk van Gerard Reve ben ik reeds drie malen het volgende adagium tegengekomen: ‘Arme mensen zijn slecht. Anders waren zij toch zeker niet arm?’ Het staat ergens in ’t Hijgend hert en in Brieven aan Wim B., geloof ik. De derde instantie ben ik vergeten. Ter apologie voor deze uitspraak wil ik niet verder gaan dan verlegen wijzen op de volgende drie-eenheid: ironie; de voordelige economische situatie in de welvaartsstaat van de jaren ’70 in Nederland; de Mysteriën Gods. Het precieze geheim van deze triniteit gaat overigens mijn rode baret te boven.

Hoe dan ook, vandaag is een andere dag dan gisteren. Ironie heeft zijn waarde ook een beetje verloren, het heeft de verschrikkingen van deze tijd althans niet kunnen tegenhouden. Ook economisch licht de situatie anders. De rijken hebben de macht, de kloof wordt groter, sociale mobiliteit krimpt, enzovoorts, enzovoorts. En God? Of ie dood is, durf ik niet te zeggen, maar laten we het er op houden dat Hij al eventjes aan het slapen is, een winterslaap zo te zeggen; en dat, laten we eerlijk wezen, de lente niet bepaald in zicht is. Ik ben daarom voornemens een socialistische, post-christelijke, splinterpartij op te richten, genaamd Oog van de Naald (OvdN) met slechts één, duidelijk ideologisch maxime:

Rijke mensen zijn slecht. Anders waren zij toch zeker niet rijk?

Waarom wachten totdat Petrus in een ver hiernamaals de deugden tegen de portomonnees opweegt? Laten wij toch het heft van het Zwaard des Oordeels in eigen hand nemen en daarmee reeds nu, in het hierditmaals, de kamelen door de tolpoorten van Ons Koninkrijk jagen en de vetbulten afsnijden waar het knelt!

De logica liegt er niet om: rijken zijn de oorzaak van zowat alle kwaad. Rijken zijn racistisch. Elke miljoen die op uw rekening staat, staat in Afrika niet op een rekening. Rijken zijn antisemitisch. Hoeveel mensen die u kent die een holocaust-monument kúnnen betalen, hebben er ook daadwerkelijk één in hun achtertuin staan? Precies! Trouwens, hoeveel heeft die holocaust wel niet gekost? En wie heeft dat opgehoest denkt u? De vakbonden waren opgeheven, dus die konden het niet zijn. Geef mij een ramp die niet door de rijken is veroorzaakt. Dresden? -De rijken. Nagasaki? -De rijken. Verdun? -De rijken. Pompeï? -Een zeer rijke stad, gebouwd op de rand van een vulkaan. Ook dat is dus de schuld van de rijken. Khadaffi? -Rijk. Pol Pot? -Rijk. Joop van de Ende? -Rijk.

Het staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen, maar als alles een beetje voorspoedig loopt kunt u op 15 maart gewoon op mij stemmen. Het ontbreekt mij nog aan een kieslijst, maar we hebben al wel een slogan: ‘Geen gezeik: iedereen in de middenstand!’ Ook financieel hebben we wat problemen, daar de donaties maximaal een tientje mogen zijn. Leert u in ieder geval alvast even ons partijlied uit uw hoofd:

RIJKEN AAN DE RIEK!

Vrouwen aan de top!

Met glazen vloerbedekking!

Negers met een zweep!

En blanken aan de ketting!

Katholieken vogelvrij!

Alleen de pedo’s krijgen gratie!

Hetero’s krijgen tbs!

en chemische castratie!

Parkeerwachters een nekklem!

Agenten supersoakers!

Burgers gummiknuppels!

Douaantje, buk voorover!

Piet is niet racistisch

slechts zwart door de haard

maar de Sint zessendelen we

en zijn peen is voor zijn paard

De koloniën indachtig

monumenten op alle pleinen

al het gojim draagt een ster

klaagmuur van stolpersteinen

Argumenten worden drog

Alleen Godwin heeft nog recht

Wie in een rechtszaak nu gelijk krijgt

Is wie het eerste ‘Hitler’ zegt

Mannen zonder sluier

Aan het spit in plaats van lam

Marokkanen met een scooter

Krijgen de sleutel tot Zaandam

Drie soorten toiletten

Andro, trans en post-op

En wie zich daar niet thuis voelt

Die houdt het dan maar op

Hulp bij zelfdoding

Niet meer dan goed fatsoen

Abortus tot de puberteit

Euthenasie is uw pensioen

Dieren in het parlement

Boeren in de melkmachines

Lelystad weer onder water

Noordwijk vol met windturbines

De koning van zijn troon gestoten

Beroofd van elke burcht

In circus dan tentoongesteld

Happend naar Pijneburg

Bankgebouwen gaan op slot

De gevangenis gaat sluiten

Het verschil: bij de bajes

laten we de mensen eerst naar buiten

Sommigen zijn haalbaar

Anderen zijn ludiek

Aaar één ding staat voorop:

Rijken aan de riek!

Tot 15 maart! Samen kunnen we een tegenwicht bieden aan het populisme!

LAH