AG stuurt 'm de laan uit: Verhackselaar

Door

Na achttien jaar playstationnen in Roosendaal zette Daniël Verlaan (1989, Roosendaal dus) de meest logische vervolgstap: hij werd ethisch hacker. Een verstandige keuze, want de ethische hacker is populair. In een talkshow is hij gemakkelijk te herkennen als de tafelgast die níét langs de visagie is geweest; de ethische hacker moet er zo ongezond als mogelijk uitzien, want dan begrijpt de televisiekijker dat hij, de ethische hacker, veel van computers weet. Daarom draagt Daniël Verlaan ook een zwarte hoodie met een handige buidel aan de voorkant. En heeft hij een lui oog waardoor hij vroeger met zo’n pleister op zijn goede oog moest lopen (met daar dan weer een bril overheen).

Wat maakt de ethische hacker ethisch? Dat hij géén strafbare feiten pleegt, terwijl hij dat wel zou kunnen. En daar is Nederland hem dankbaar voor. Op ‘Nationale Check Je Wachtwoorden Dag’ mocht Daniël Verlaan ons zelfs vaderlijk toespreken: ‘Veel mensen maken voor de hand liggende fouten. Dat is niks om je voor te schamen.’ Welke voor de hand liggende fouten dat zijn zegt hij niet, maar hij heeft wel een drietal tips voor ons. Één: neem een langer wachtwoord. Twee: neem verschillende wachtwoorden. Drie: neem een wachtzin in plaats van een wachtwoord.

Wat er gebeurt als je zijn drie tips (tip één en tip drie betekenen precies hetzelfde, maar goed) niet opvolgt? Dan wordt de ethische hacker boos. Op 12 januari 2017 verscheen de volgende tweet op het twitteraccount van SGP-coryfee Kees van der Staaij: ‘Dit account is lek en dus gevoelig voor hackers. Is getekend @danielverlaan en @siebesietsma.’ Daniël Verlaan neemt Kees van der Staaij kwalijk dat hij gehackt is door Daniël Verlaan. Niet logisch, en bovendien niet ethisch. Iemand die het huis van zijn buurvrouw binnengaat omdat zij bij het uitladen van haar boodschappen de voordeur op een kier heeft laten staan is ook geen ethische insluiper, maar, gewoon, een insluiper.

Misschien zag Daniël dat zelf ook wel in, want na deze actie begon hij ineens overal te benadrukken dat hij toch vooral journalist is. In Trouw: ‘Haha, ik zou niet zeggen dat ik een hacker ben. Zij doen het fulltime en ik verdien m’n brood als journalist.’ Bij Broadcast Magazine: ‘Ik ben zeker niet goed in hacken, nee. Ik ben op de eerste plaats gewoon journalist.’ Handige bijkomstigheid: als journalist mag je net iets meer dan als ethische hacker. Undercover gaan in de wereld van de wraakporno bijvoorbeeld. En, als je dan toch bezig bent, undercover gaan in de wereld van de kinderporno.

En als journalist win je daar dan ook meteen een prijs mee. In Daniël Verlaans geval De Tegel voor journalistiek talent. Het juryrapport: ‘Met een reeks opvallende verhalen maakte de winnaar het afgelopen jaar meerdere malen nieuws. Een veelzijdig talent, die op jonge leeftijd al is uitgegroeid tot een volwaardig deskundige in menige talkshow.’ Opvallende verhalen? Ik open ook elke avond een incognitovenster. Waarom ben ik geen veelzijdig talent? Omdat ik normale porno kijk?

Volgende carrièremove: een boek bij Das Mag. In de inleiding van Ik weet je wachtwoord (zevende druk inmiddels) toont Daniël Verlaan zich van zijn edelmoedigste kant. ‘Elke maand word ik of iemand uit mijn omgeving digitaal aangevallen of bedreigd. Soms denk ik: is dit het allemaal wel waard? Maar ik kan zo slecht tegen onrecht dat ik deze verhalen wil blijven maken.’ Edelmoedig, maar ook onzin. Daniël Verlaan kan heel goed tegen onrecht. Over een datalek bij Ashley Madison (een Second Love-achtige website) schrijft hij: ‘Iedereen kon het downloaden, het stond zelfs op de bekende torrentwebsite Pirate Bay. Ik downloadde de data om te kijken of ook Nederlanders de website gebruikten.’ Om te kijken of bekenden van hem de website gebruikten, bedoelt hij. Dat is geen onderzoeksjournalistiek, maar voyeurisme.

Het schokkendst is nog wel dat Daniël Verlaan zichzelf best lekker blijkt te vinden. In het eerste hoofdstuk na de inleiding voert hij zijn alter ego Rickey op: ‘Hoewel hij een nerd is die graag met computers speelt, voldoet hij niet aan het stereotiepe beeld van de nerd: hij heeft vrienden, drinkt biertjes en gaat wel eens stappen. En afgezien van zijn voorkeur voor hoodies, ziet hij er helemaal niet als een nerd uit.’ Even verderop verraadt hij zelfs zijn eigen wachtwoord: ‘Stel: het wachtwoord van het anonieme account knappeman1989@gmail.com met de gebruikersnaam knappeman1989 is ‘PSV_debeste89’.’ Ze hadden hem toch wat harder moeten pesten, toen met die pleister.

AG