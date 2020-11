De Grote Links, Rechts, of Ergens in het Midden-Quiz

Politiek. U hoort er steeds vaker over. Wat het is weet u ondertussen min of meer, maar wat vindt u er zelf eigenlijk van? Waar bevindt u zich op het steeds ingewikkelder wordende vierdimensionale spectrum van opvattingen, stromingen en idealen? Om op die vragen voor eens en altijd een duidelijk antwoord te krijgen presenteert PC u De Grote Links, Rechts of Ergens in het Midden-Quiz. Wij geven u een woord of frase, u kiest uit een van de mogelijkheden om ’m te completeren. U houdt uw antwoorden bij. Ten slotte leest u dan wie u nu eigenlijk bent en waar u staat. Voor de revoluties, genocides, of stem op D66 die u daar vervolgens aan verbindt draagt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid.

1. Internationale…

A. solidariteit.

B. soevereiniteit.

C. superoverheid.

2. Wir…

A. versaufen unser Geld.

B. haben es nicht gewusst.

C. schaffen das.

3. God…

A. is dood.

B. is groot.

C. -verdomme wat is die Sigrid Kaag toch een topwijf.

4. There is no…

A. war but the class war.

B. such thing as a free lunch.

C. alternative.

5. Bloed…

A. -bruiloft.

B. en Bodem.

C. , zweet, en tranen.

6. Arbeid…

A. vervreemdt.

B. macht frei.

C. adelt.

UITSLAG:

Meestal A: U bent links. Ontwaakt, verworpenen der aarde!

Meestal B: U bent rechts. De straten vrij voor de bruine bataljons!

Meestal C: U zit ergens in het midden.