Vraag het aan… Carry Slee!

Lieve Carry. Ik ben veertien jaar oud. Ongeveer een half jaar geleden heb ik voor het eerst seks gehad met mijn vriend van eenentwintig. Hij zei tegen me dat ik niet zwanger kon worden omdat ik pas een jaar ongesteld werd, maar vorige week kwam ik erachter dat ik toch zwanger ben. Volgens mij is het al te laat voor een abortus. Toen ik het aan mijn vriend vertelde noemde hij me een vieze hoer en nu reageert hij niet meer op m’n appjes. Wat moet ik doen?

Lisa (14) uit Rotterdam

Hallo baby!

Geachte Carry Slee. Omdat je met alle respect in dit totaal verziekte en verpeste kankerland helemaal niks meer mag ben ik onlangs in een conflict verwikkeld geraakt met de Nederlandse (r)overheid. Het begon met een belastingakkefietje en wat gedoe met vergunningen voor mijn handeltje, maar ondertussen is de boel behoorlijk uit de klauwen gelopen en heeft dit gebeuren mij wat de (r)overheid het ‘criminele circuit’ noemt ingeduwd. Momenteel houd ik mij op een niet nader te noemen locatie verborgen voor de hoeren van justitie, maar ik voel de zoeklampen in m’n achterhoofd branden en zie in dit kankerland eigenlijk geen uitweg meer. Wat moet ik doen, Carry; waar moet ik heen?

Bas

See you in Timboektoe

Beste Carry. Onlangs is mijn zuster Christina vredig in haar slaap overleden. Aangezien ze altijd alleen is gebleven heb ik me ontfermd over het opruimen van haar appartement. Tijdens die schoonmaak kwam ik onder andere veel brieven tegen. Om maar met de deur in huis te vallen: uit een deel van die brieven bleek dat u in de jaren 70 en 80 een vrij heftige liefdesaffaire heeft gehad met Christina. Ik weet niet of uw familie deze geschiedenis kent, en hoe u er zich tegenwoordig tot verhoudt, maar wilde u graag op de hoogte stellen van zowel het overlijden van mijn zuster als de door mij gevonden brieven.

Louise de Koninck

Vervalst

Geachte mevrouw Slee. Ik benader u met een groot probleem dat mij al weken niet loslaat. Mijn man en ik zijn 35 jaar getrouwd, hebben drie prachtige kinderen (die overigens alle drie enorm van uw boeken hebben genoten) en zijn nog altijd gelukkig met elkaar. Althans, ik in ieder geval met hem, maar de laatste tijd vraag ik me steeds vaker af of dat ook nog wel andersom geldt. Hij maakt op mij een afwezige indruk, is altijd met zijn werk bezig, en blijft de laatste tijd bijna iedere avond op kantoor hangen. Soms zelfs in het weekend! ‘Bestel jij maar lekker een pokébowl voor jezelf lieverd, het gaat hier weer laat worden. X’ appt hij me dan. Ook thuis is hij altijd met die telefoon in de weer. Als ik hem erop aanspreek, dan zegt hij dat het nu eenmaal een drukke periode is voor de firm, en dat die hypotheek zichzelf ook niet af gaat lossen. Daar heeft hij dan weer een punt, maar toch maak ik me zorgen. Lieve Carry, wat denk jij van deze situatie?

Gewoon een vrouw uit Naarden

Verdacht

Car!!!! Ik zexg het9 maar gweqoon meeteen: hetgaawt nietr goedf. Heeheellheel slechtt gaatt t!!! Ik hewb een probreem. Met dee dranwk, je kefnt het wel. Ikk ben nuwel al in MENtrum maawr darr vestop ikc gewoooion alleas ondder mn matrrxaaas! Jaaaaa! Zooo doefrt ouwwe sjon dat. Maaar echet lekkere voel ikk me nirertt…….Hieoe maake ijk toech nog eenheledere indwurk oppp=p hetv personweel? Ikkhoduud bewoon te veel9 vqan de fless Car1!!

Sjoon

Afblijven!

Hello Carry. I am woman from Romania, 26 years old. I come to Holland nine years ago for work, as cleaning lady, they say. Now I am still prostitute. I do not like work. Too many customers, I sleep in dirty bed. But my pimp is worst. He will not give me money. And say I can not stop working. He always beat me. Now my eye is blue and customers not like that. And no customers he beats me more. I think that he even break my arm last night, not possible moving it. I do not know what I can do. I need help. Please.

Desperate Daniela

Pijnstillers

Geachte mevrouw Slee. Onlangs ontving ik een zeer droevig bericht van mijn gemeente. Achter de tuin van het huis waar mijn familie al generaties woont staat een prachtige beuk van bijna tachtig jaar oud. De beuk draagt voor mij een diepe, emotionele lading. Eén week voordat mijn grootvader door de nazi’s van zijn bed werd gelicht en afgevoerd naar Bergen-Belsen, plantte hij samen met mijn grootmoeder het zaadje voor deze boom. Het was alsof hij wist wat er te gebeuren stond en iets na wilde laten. Nog iedere dag denk ik aan hem als ik naar de boom kijk, maar nu laat de gemeente mij schriftelijk weten dat de boom plaats moet maken voor nieuwe parkeerplekken, vanwege het toenemende aantal auto’s in de wijk. Ik vrees voor het lot van onze mooie beuk.

Hanneke

Kappen!