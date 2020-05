JvK klust bij op OnlyFans: Wordt vervlogd

| Door

(Onderstaande tekst is de transcriptie van een van de boekenvlogs van gastredacteur JvK.)

Hallo lieve mensen op het internet, daar ben ik weer. Het viel me echt op dat er zo weinig goede leestips beschikbaar zijn op internet, en dat terwijl jullie er nu alle tijd voor hebben, voor het lezen van al die mooie boeken die je leven kunnen verrijken, zeker nu de kinderen weer lekker naar school gaan volgende maand. Dus ik dacht: ik stap in het gat, ik ga leestips geven! Nee, niet weer Camus en Saramago hoor, dat weten we nou wel. Gewoon fijne boeken die ons iets kunnen leren over onszelf en de wereld. Dat is toch de reden dat we lezen, of niet soms? Nou, komen ze.

Allan Bloom: The Closing of the American Mind

Een klassieker uit 1987. Het boek is een lange aanklacht tegen de academische cultuur in de Verenigde Staten van eind jaren tachtig. Moreel relativisme richtte de universiteit te gronde en een hele generatie zou opgroeien zonder de vaardigheid kritisch te denken, zonder over werkelijke kennis te beschikken en zonder de waarheid te dienen. Nou, je ziet het, kreeg Bloom gelijk of niet?

Mark Heirman: De zwarte dood. Hoe de pest Europa veranderde

Lees hoe tussen 1347 en 1352 dertig miljoen Europeanen bezweken aan de pest en hoe de wereld maar net niet ten onder ging aan deze alles verslindende ziekte.

Oswald Spengler: De ondergang van het Avondland

De titel doet het al vermoeden, het gaat bergafwaarts met onze beschaving. Volgens Spengler komen en gaan beschavingen als seizoenen. U begrijpt het al, wij zitten in de winter van onze huidige beschaving en gaan weldra ten onder. Je vraagt je soms af hoe die mensen aan die voorkennis kwamen. Ik bedoel, Spengler overleed in 1936. Hoe kon hij onze tijd zo nauwgezet aanvoelen?

Steve Brusatte: De opkomst en ondergang van de dinosaurus

Stemt nederig, dit verhaal over hoe zulke machtige dieren zomaar konden verdwijnen. We wanen ons nu nog sterk, maar een meteoriet of alles verwoestende pandemie kan ons zomaar van de aarde wegvagen.

Steven Stroeykens: Het einde van de wereld. Een geschiedenis

Soms een beetje te relativerende toon voor een boek over zo’n ernstig onderwerp, maar toch zeker de moeite waard. Doet de verwoesting van het klimaat ons de das om? Komen de ruiters van de apocalyps dan toch nog opdraven? Moorden we elkaar uit? Schakelt door de de mens zelf geschapen kunstmatige intelligentie ons voorgoed uit? Of zal een door het universum voortrazende vuurbal alle planeten en sterren verzwelgen? Het staat allemaal in dit boek.

Alan Weisman: The World Without Us

Weisman laat in dit boek alvast zien hoe de wereld eruit zal zien als de mens is verdwenen. Een uitputtend gedachte-experiment, maar tijdens het lezen vraag je je toch steeds af: heeft Weisman de toekomst gekend?

Claus Leggewie en Harald Welzer: Das Ende der Welt, wie wir sie kannten

Ja, dat klinkt echt niet goed, maar Claus en Harald zien toch ook nog wel een paar kleine lichtpuntjes hoor. Heerlijk boek voor wie wil weten op hoeveel verschillende manieren de toekomst er anders uit zal zien dan de wereld die wij kennen.

Arie Storm: Het horrortheater van de Nederlandse literatuur

En tot besluit een boek dat iedereen die meent dat de Nederlandse literatuur in topconditie verkeert koude rilingen over de rug zal bezorgen. Maar ja, na het lezen van de eerdere boeken op het lijstje kan dat er ook nog wel bij.

Nou, veel plezier deze week en tot de volgende keer. Dan heb ik filosofische boekentips voor jullie. Hoe het lezen van Kant, Schopenhauer en Nietzsche je alle levenslust als bij toverslag kan ontnemen. Ik verheug me er alvast op. Blijf gezond en tot volgende week!

JvK