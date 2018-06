Hollandsch Dagboek: Dionne Stax

| Door

Maandag

Er gebeurde een hoop vandaag! Ik heb op het mediapark geluncht met een paar meiden van achter de schermen. Een voorbijganger riep: ‘Hey Dionne!’ Een van de meiden zei: ‘Dat is Dionne niet, ze lijkt er alleen op!’ Die jongen zo van: ‘Huh? Oké, apart.’ Hij trapte erin!!!

Ik kwam niet meer bíj! Hahaha! Lady Di deed dat ook vaker, zeggen dat ze Lady Di niet was als mensen haar herkenden. Die vrouw had zóveel humor, ook daarin echt een voorbeeld. Net hele mooie pumps online besteld bij Omoda. Ze zijn van leer en hebben een gaatje waar je grote teen uit komt piepen. Best sexy. Nou ja, je moet ze eigenlijk zien. Misschien plak ik later nog een foto hier.

Dinsdag

Ik had lange tijd niks van Humberto gehoord na het hele debacle in de media, maar ik kreeg net een appje van hem. Ik was heel even bang dat hij zou schrijven dat hij toch weg is bij zijn vrouw. Ik merk dat ik hem aantrekkelijker vond toen Late Night nog een begrip was en hij niet om de haverklap zijn tranen liet zien. Maar hij schreef gelukkig alleen dat hij vindt dat ik het programma Onschatbare waarde naar een hoger niveau til door gewoon mezelf te zijn. Hij eindigde met een klavertje vier en een smiley met een kusje. Dat vond ik wel heel lief. Ik stuurde ‘Dankjewel!!!’ terug en een smiley die zo met zijn ogen rolt en zijn tong uitsteekt. Haha!

Woensdag

Ik ben zo’n mooi boek aan het lezen: Ikigai van Francesc Miralles. Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een Ikigai, een reden van bestaan. Nu ik het opschrijf krijg ik weer kippenvel. Ik denk dat mijn reden van bestaan winkelen is. En het nieuws voorlezen. Door het nieuws besef ik hoe goed wij het hebben hier in Nederland. Mensen kunnen zo klagen, maar we leven in enorme rijkdom. Sinds ik weet hoeveel kinderarbeid er plaatsvindt, koop ik ook niets meer bij H&M en Zara, maar bij Asos en Topshop. In de laatste uitzending van Onschatbare Waarde had ik een heel mooi wikkeljurkje aan van Asos. Een van de antiekhandelaren zei toen ik alleen met hem in de kamer was: ‘Ik zou je er wel eens hardhandig uit willen wikkelen.’ Had het niet van hem verwacht. Hij heeft gewoon een vrouw. Niet zo leuk. Mannen zijn volgens mij echt allemaal hetzelfde.

Donderdag

De pumps zijn binnen! Whaaaaa hahaha!! Weet je wel, die pumps die ik bij Omoda had besteld. Ze zijn net ietsjes te klein, maar 42 was hun grootste maat. Ik ga volgende week vrijdag al met zussie Carlota naar Puglia, niet zo’n zin ze nu nog terug te sturen. Mijn zus is trouwens echt knettergek, haha! Appt ze net: ‘Eens kijken hoe jouw blonde lokken het doen in Zuid-Europa.’ Ze zei laatst dat ze bijna haar trots niet kan verbergen als mannen zeggen dat ik hun ideale vrouw ben. Laatst hoorde ze op een terras een groep wielrenners zeggen dat ze ‘die Dionne Stax wel zagen zitten.’ Dat is natuurlijk wel heel vleiend en vooral heel onwerkelijk, haha!’ Carlota vond het alleen niet zo leuk toen eentje – de dikste van het stel- hardop had gefantaseerd wat hij met me zou willen doen. Ze wilde het pas zeggen toen ik zei dat ik haar in Puglia anders de kieteldood zou geven. Ik had het misschien inderdaad liever niet willen weten. Hij zei dat hij me heel graag met alleen hakken wilde zien, verder niets. Serieus, wie verzínt zoiets pervers?

Vrijdag

Vandaag lekker geborreld met het team om de week af te sluiten. Ik baalde een beetje van de rekening aan het eind. Iedereen had gin tonics gedronken met kruidnagel en sinaasappel enzo, en ik had één ice tea green gedronken waar ik bewust heel lang mee deed (Ik moet morgen namelijk al om 13 uur naar Brabant voor de verjaardag van ons mam). En toen stelde de visagiste voor dat we gewoon konden splitten. Beetje stom dat niemand opmerkte dat ik bijna niks had gedronken. Ik heb samen met Carlota een hightea-tegoedbon gekocht voor mamsie in het Amstel. Zowel mams als Carlota is daar nog nooit geweest, dus dat wordt heel bijzonder. Lekker decadent doen, hihi!

Zaterdag

Ik heb heerlijk uitgeslapen tot half zeven. O, ik was zo moe! Heb Ikigai uit. Ga nu beginnen in de nieuwe van Hendrik Groen. Ik heb iets met oude mensen, kweeniet. Verder ben ik alvast vragen aan het verzinnen voor Koningsdag 2019. Kan het maar beter nu doen dan op het laatste moment. Twee vragen voor Willem Alexander die ik héél graag wil stellen: ‘Hoe is het om vergezeld te worden door drie prachtige dochters?’ Zooo benieuwd wat ie daarop antwoordt! En: ‘Heeft u een leuke dag?’ Zin in!!!

Zondag

Mam had een geweldige verjaardag! We zaten allemaal in de tuin. Pap had nieuwe kussens gekocht voor de tuinstoelen. Riet was er ook, voor het eerst sinds de scheiding. En oom Roel was er. Ik dacht meteen: zou hij het dit jaar weer doen? En ja hoor, toen ik naar de keuken liep om een stuk taart te pakken kreeg ik weer een klets tegen mijn kont. ‘Zoude gij dat wel doen?’ vroeg ie. ‘Dat kunde net zo goed meteen op uwe dijen smeren!’ Hij kreeg bijna een hoestaanval van het lachen. Volgens mij heeft mams er iets van gezegd, want later bood ie zijn excuses aan, maar toen ik wegliep kreeg ik wéér een klets. Morgen begint lekker de werkweek weer, na twee dagen niks doen kijk ik daar altijd enorm naar uit. Yeahhhhh!!! Hahaha!

Dionne Stax