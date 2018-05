Publiek Debat-Examen 2018: Bent u de nieuwe Sywert van Lienden?

PUBLIEK DEBAT-EXAMEN 2018

Bent u de nieuwe Sywert van Lienden?

Heeft u nooit een rol van betekenis gespeeld in de Nederlandse politiek, maar wil u zich wel graag met het publieke debat bemoeien? U kunt natuurlijk een jonge schrijfster worden en vervolgens geëngageerd raken, maar sinds uw stukje voor de Kerstprijsvraag van PC zo genadeloos de grond in werd geboord hebt u die droom eigenlijk ook wel opgegeven. Geen probleem: u kunt namelijk altijd nog Sywert van Lienden worden! Geef het juiste antwoord op de volgende drie vragen en kom er achter of er een Sywert in u schuilt.

Vragen

Vraag 1.

Zie figuur 1. Dit is een hittekaart van het aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten waarbij homoseksuelen vanwege hun geaardheid slachtoffer zijn.

Wat leidt u uit deze kaart af?

Dat zielsgelukkige homo’s in de Biblebelt hand in hand tussen de kippenhokken door huppelen. Dat er meer mensen in de randstad wonen dan in Overijssel of Zeeland. Dat homoseksualiteit niet voortkomt in België.

Vraag 2.

In de Gaza-oorlog zijn de aantallen doden van de twee partijen bijzonder asymmetrisch: meer dan 2100 Palestijnse slachtoffers staan tegenover 71 Israëli’s. Het gaat hier om zowel militaire- als burgerdoden. Een linkse opiniemaker gebruikt deze cijfers in een kritiek op Israël. Op welke manier kunt u op uw beurt een punt maken door een vergelijking te trekken met de tweede wereldoorlog?

In de Hongerwinter kwamen meer dan 20.000 mensen om, dus die Palestijnen moeten niet zo klagen. Ze hebben het weer in ieder geval mee. Weet je wie er ook veel slachtoffers maakten? De geallieerden! Man, o man, die hebben de Duitsers echt flink in de pan gehakt. Dat zijn simpele statistieken. Vooruit, dan vergeet ik even dat die Palestijnen deels burgerslachtoffers zijn, en ik reken de burgerslachtoffers die de Duitsers maakten ook niet mee, maar een Holocaust meer of minder, daar zal niemand over vallen, toch? Weet je wat ook asymmetrisch was? Het haar van Hitler!

Vraag 3.

In St. Michielsgestel wonen 20 vluchtelingen. 10 vluchtelingen worden uitgezet naar Afghanistan. Hoeveel vluchtelingen blijven er over in St. Michielsgestel?

10 30 100, en het zijn allemaal verkrachters.

Antwoorden

1A. Het verschil tussen absolute en relatieve gegevens is toch maar relatief.

2B. Het Amerikaanse leger telt ook al jarenlang elke omgekomen man tussen de 15 en 85 in het Midden-Oosten mee als militair slachtoffer, dus waarom zou u niet hetzelfde doen?

3C. Och, u zit er een factor 10 naast, maar wat maakt dat nu helemaal uit? Het gaat uiteindelijk niet om de exacte gegevens maar om de grote ontwikkelingen.

Puntentelling

0 antwoorden goed: Helaas. Stuurt u toch maar weer eens een stukje in. Misschien kunt u eerst om geheel andere redenen bekend worden en pas daarna politiek actief.

1 antwoord goed: Bestaat de G500 eigenlijk nog? Zoek het eens uit, misschien hebben ze nog een plekje voor u.

2 antwoorden goed: Ga zo door! Stuur eens een opiniestukje in naar de Volkskrant, die plaatsen toch alles wel.

3 antwoorden goed: Leg alles waar u mee bezig bent neer en neem direct contact op met DWDD. U bent het vernieuwende geluid waar ons vastgeroeste politieke bestel om schreeuwt!