Vraag het aan… Midas Dekkers

| Door

Midas Dekkers is een gewervelde, tweevoetige primaat van de soort Homo sapiens. Vroeger hoefde hij alleen dieren op te eten om te overleven; tegenwoordig moet hij ze ook beschrijven in geestig proza. Problemen lost hij bij voorkeur op door te kijken hoe ze dat bij hem in de familie vroeger deden.

Hoi Midas,

Na jaren trouwe dienst is mijn Eend nu echt total loss. Ik moet dus een nieuwe auto uitzoeken, maar zie door de bomen het bos niet meer. Het liefst ga ik natuurlijk voor een Jaguar of een Ferrari Dino, maar zulke beesten gaan mijn budget helaas te boven. Ik heb even nagedacht over een Fiat Panda, maar als WWF-donateur zit dat me toch niet lekker. In de running zijn nu eigenlijk alleen nog een oude Kever, Hyundai Pony en Opel Boomkikker. Wat raad jij aan?

Guus

Ha die Guus oude Neanderthaler! Dit lijkt me nou bij uitstek zo’n vraag waarvan ik zeg: verplaats je eens in je voorouders en bedenk wat zij in deze situatie zouden hebben gedaan. Dus stel je voor, loop je lekker te flaneren op de savanne – berenvelletje om, knots op de rug, harem veilig thuis in de grot – zie je in de verte opeens een malse mammoet voorbijkomen. Je kent het wel, zo’n opgepompte kiloknaller met genoeg spek om al die wijven van je maandenlang te feeden, bont voor je aankomende drie wintercollecties en als klap op de vuurpijl ook nog eens twee toeters van slagtanden voor in de achtertuin of op de Chinese zwarte markt. Hoe rijg je deze vetpot zo snel mogelijk aan je speer? Kies je voor elektrische stuurbekrachtiging en hydraulische schokdempers, of heb je toch meer aan draadloze achteruitrijcamera en een geïntegreerde fietsendrager? Dit soort afwegingen zijn belangrijk als je een nieuwe wagen kiest. Uiteindelijk is het een keuze die je zelf maakt, maar zelf ben ik zo uitgekomen op een gecamoufleerde 4×4 Rock Crawler Mud Master Jeep. Die komt nog dagelijks goed van pas.

Lieve Midas,

Mijn wereld staat op z’n kop. Ik ben een jonge, zelfstandige meid met een leuke snoet en een snelle internetverbinding. Op Tinder had ik dus binnen de kortste keren een paar honderd matches. Nu weet je hoe dat gaat: je doet wat small talk om achter elkaars banksaldo en HIV-status te komen, en zo vallen de kandidaten bij bosjes af. Toch zit ik zelfs na deze selectie nog met een groep van zo’n 40 mannen die ik eigenlijk allemaal wel een eicel zou gunnen. Ga ik voor de blauwe ogen, de stalen biceps of de betonnen hamstrings? Ik kan gewoon niet kiezen! Wat zou jij doen?

Een chick in de war

Zo wijfie, beginnen ze al te rammelen? Geen wonder, want zo te horen heb je het libido van een veenlijk. Wat een tunnelvisie, typisch voor zo’n modern mens. Nee, neem dan de Australopithecus afarensis, je opoe die een paar generaties terug in Ethiopië huishield. Dacht je dat die in een rubberboom ging zitten mokken als ze niet kon kiezen tussen geile Cro-magnonman zus en bronstige holbewoner zo? Natuurlijk niet, die snol pakte ze gewoon allebei. En zo hoort het ook. In het leven draait alles om goed zaad, en om de kans daarop te vergroten kun je je risico’s het best zo veel mogelijk spreiden. Lucy wist dat drie miljoen jaar geleden al, dus hoe kan het nou dat jij dat met die bak hersens van je nog steeds niet snapt? Ben jij nou een Homo sapiens? Trek een mooi hemd aan, drink wat trechterbekers berkensap en hupsakee, op het hunebed ermee. Kijk eens naar de jager-verzamelaars, daar kun je nog wat van leren. On the prowl, get them all!

Beste meneer Dekkers,

Ik raak altijd erg opgewonden van de verhalen die u vertelt over de oertijd. Ik re-enact ze dan ook graag op de Drentse hei. Nu vraag ik me alleen af wat de beste manier is om een fikkie te stoken. Deden ze dat in het Pleistoceen nou met vuurstenen of met houten stokjes?

Meneer Timmer

Doe niet zo moeilijk man, koop gewoon een aansteker bij de Primera. Je bent toch geen aap!