Voor DM is het big business: Zeugmata

Deze bruikbare consumententips bleek echter veel te simpel voor de gasten bij Pauw, die liever etaleerden dat er nog een hoop denkwerk en twijfel komt kijken bij een probleem als dierenleed. Zoals: hoe kunnen we weten of een dier lijdt? En is dat dan erg? In het verlengde daarvan: kunnen we überhaupt ooit iets weten? Wat is kennis? Hebben mensen eigenlijk wel een bewustzijn? Wie zegt dat mijn leven niet eigenlijk een computersimulatie is? Of, om deze diepe filosofische bespiegelingen op de vee-industrie te betrekken: als er een krijsend varken in een broeibad van 60 graden ligt te spartelen, maar er is geen dierenrechtenactivist bij om het te filmen, gebeurt het dan wel echt?

Vervolgens kwamen we op een even zo interessante de definitiekwestie: “Bestaat er wel diervriendelijk vlees?” Inderdaad, goed gezien, bij de productie van vlees worden er dieren gedood. Dat is inderdaad maar moeilijk te rijmen met een bijvoeglijk naamwoord “vriendelijk”, dat we tenslotte maar zelden associëren met anderen ongevraagd de keel oversnijden. Toch lijkt het me, voor een publiek van niet-vegetariërs, beter om te benadrukken dat er wel degelijk diervriendelijkere opties zijn dan het eerste het beste supermarktgehakt. Maar nee, in plaats daarvan brabbelt schrijfster van spirituele boeken Susan Smit, die is uitgenodigd om de reden dat ze vegetariër is, het volgende: “Die keurmerken zijn nog het verwarrendst, vind je niet? Dat betekent helemaal niks! En dat is volgens mij juist de bedoeling! De verwarring stichten, zodat je denkt, o, groen, vink, mwah, beter leven, goed, goed gevoel, gooi ik in mijn, ja.” Pauw moet toch hebben gebaald dat hij een gast had uitgenodigd om over dierenwelzijn te praten die nog te dom is om een gezonde-keuze vinkje en de beter-leven-ster uit elkaar te houden, terwijl je alles over die sterren gewoon op www.beterleven.dierenbescherming.nl kunt vinden.

Pauw, doodvermoeid als een fokzeug die haar leven lang is volgespoten met zaad, en door elke nieuwe leg opnieuw is leeggezogen, ingeklemd tussen een stalen hekwerk om te voorkomen dat ze bovenop haar biggetjes ging liggen, constateert aan het einde van het gesprek: “Kortom, we hebben na 12 minuten helemaal niks opgelost, mag ik het zo samenvatten?” Ja, Pauw, dat mag best.

DM