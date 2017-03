MM zet ze voor u op een rij: Stemadvies

Het is zover: nu u, na het volgen van twee maanden verkiezingstelevisie, in geestelijk opzicht nog naar behoren lijkt te functioneren, mag u middels het aankruisen van het juiste hokje blijk geven van uw gezonde verstand. Ook als u, na het ongelukkige toeval drie keer in een interview met Mona Keizer te zijn gevallen, de weg kwijt bent, kunt u gewoon een poging wagen. Is niet Mona Keizer de reden van uw beperkte verstand, maar is dat een zuurstoftekort bij uw geboorte, of een sangriaverslaving van wijlen uw moeder? Geen man overboord! Ook u bent uitgenodigd voor de polonaise van de democratie!

U kunt dit feestje vieren door te stemmen op de VVD. Een goede keuze. Als de VVD wederom plaatsneemt op het pluche, staat u ook over vier jaar niet in de file. Misschien staat er dan wel een erehaag van kinderen met stormmeeuwen op hun matrozenpakjes langs de weg, maar daarvan is nog nooit iemand te laat op z’n werk gekomen. Tijd is geld, dat weet een VVD-er als de beste. Daarom moet het invullen van de belastingaangifte voor hardwerkend Nederland makkelijker worden. Zo makkelijk, dat je je bonnetjes gewoon kunt weggooien, of ze tussen de buikplooien van Ton Elias kunt verstoppen. Als daar nog ruimte is, tenminste.

Vertelt u uw vrouw ook altijd wat zij moet stemmen? Overweegt u dan eens het CDA. Respect voor vrouwen komt uit de joods-christelijke traditie, dat is al duizenden jaren zo. Of in ieder geval tientallen. Bent u zelf misschien een vrouw? In de tijd dat u zo’n stemwijzer invult, kunt u ook vijftien aardappelen schillen. Vertrouw dus op het hoofd van het gezin. Vrouwen doen bij het CDA volwaardig mee in de maatschappij: zij zijn bijvoorbeeld vrijwilliger, mantelzorger, of werkzaam als activiteitenbegeleider in een verpleeghuis. Vrouwen moeten, met dit drukke takenpakket, niet vergeten om doordeweeks de boodschappen te doen. Op zondag is de Albert Heijn, als het aan het CDA ligt, namelijk gesloten.

Bewaart u ook zulke warme herinneringen aan uw tijd als Erasmusstudent, toen u nog wodka dronk uit Spaanse navels en uw eerste biertje in het Esperanto bestelde? Besef u dan wel dat de Europese gemeenschap met de Italiaanse en de Française in uw campusbed mede mogelijk is gemaakt door D66. Graag gedaan. Maar ook nu u zich heeft voortgeplant met uw vroegere buurmeisje en uw gezin vrij riant in de Jordaan woont, kan D66 u nog van dienst zijn. U wilt toch wel dat Fleur en Sebastiaan straks in groep drie een academicus voor de klas krijgen?

Een andere mooie optie is de PvdA. Laat u door de media niet wijsmaken dat het niet zo lekker gaat, het gaat namelijk beter dan ooit met de partij. Wie stond er ook alweer achter in de peilingen, en werd vervolgens president van de Verenigde Staten? Wie werd eveneens verweten geen idealen te hebben, maar mocht niet veel later het Witte Huis betreden? Juist ja! Ook de PvdA wil een muur: eentje van stapels briefgeld, rondom het mediapark heen. Elk jaar 100 miljoen extra naar de publieke omroep, want die moet wel kunnen concurreren met de schotel!

Bent u ook links, maar komt u uit Brabant? Voor mensen als u is er een speciale partij opgericht: de SP. Dat staat voor ‘Socialistische Partij’. Socialisten zijn mensen die harder werken dan VVD-ers, maar acht keer zo weinig verdienen. Het salaris van de partijmedewerkers stroomt namelijk rechtstreeks de partijkas in. Misschien wilt u ook lid worden van de partij. U krijgt dan de biografie van Emile Roemer opgestuurd, die vol staat met interessante weetjes, partijliederen en spelfouten. Eindredactie vindt de SP een decadentie die is voorbehouden aan de 1%.

Wie weet denkt u dit jaar: ik wil eens op een zogeheten tweedegeneratie-Nederlander van niet-Westerse komaf stemmen. Bij GroenLinks kunt u kiezen uit Zihni Özdil, Nevin Özütok en Armağan Önder. Vindt u dat niet divers genoeg? Neem dan Jesse Klaver: Marokkaanse vader, Indische (en daar zit vaak ook Chinees bloed in!) moeder. Het kolonialisme en de gastarbeider verenigd in één mens, een fusion-gerecht van de bovenste plank. Tagine met loempia’s, tabouleh met rendang – de kiezer vreet het toch wel.

Voelt u zich door al het bovenstaande niet echt aangesproken? Heeft u ook een mening over de publieke omroep, een hypotheek in Almere, een zoon bij de korpsmariniers, een dochter op handbal, een abonnement op de Panorama, een neger als buurman, een strippenkaart voor de sauna, een hond die op straat poept, een contact- en een stadiumverbod? Daar is helemaal niets mis mee! In tegendeel, de PVV vindt u een goede vaderlander en komt graag met u in contact. U kunt de PVV ontmoeten bij de dichtstbijzijnde dolfinaria en zeehondencrèches.

Heeft u nog steeds last van keuzestress? Wees niet bang. Het gaat om de handeling. Wat u ook zal doen, uw moeder en Tim Hofman zullen trots op u zijn.

