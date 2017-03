DM is van het patje af: Patvinderij

Alle recensenten hebben zich door dit dunne vernis van prettige, niet-aanstootgevende esthetiek en halfbakken antwoorden op zingevingsvragen beet laten nemen. Vandaar dat Floortje Smit en haar Guardian-collega Peter Bradshaw de film vijf sterren gaven. “Jim Jarmusch laat in Paterson de schoonheid van het onopvallende bestaan zien.”, volgens Smit. “Miraculous tale of everyday goodness,” aldus Bradshaw. Kennelijk is het journalistieke beroep tegenwoordig zulk opgejaagd slavenwerk dat een film zonder plot of noemenswaardige gebeurtenissen voelt als een enorm welkome verademing. Eindelijk een moment om even te onthaasten. Wat er precies vertoond wordt, behoeft dan verder geen beschouwing. Het geeft te denken: wat zou Floortje hebben geschreven als we haar twee uur hadden achtergelaten voor het aquarium van een willekeurig Chinees restaurant?

“Twee uur lang volg ik deze tengere beenvis. Hij zwemt rond en bestudeert zijn omgeving met een mild geamuseerde blik. Hij is niet meer of minder bijzonder dan de vissen om hem heen. En er gebeurt niet echt iets. In dit aquarium wordt niemand afgestraft voor plannen die tot mislukken gedoemd zijn, zijn de ambities beperkt en loopt alles met een sisser af.”